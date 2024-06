Le Grand Boucan : Saint-Paul au rythme du carnaval le 16 juin !

Ça y est, c’est officiel ! Le Grand Boucan, le carnaval légendaire de La Réunion, s’installe sur le front de mer de Saint-Paul le 16 juin 2024 pour une journée de fête inoubliable.

Un carnaval né d’une passion commune

C’est en 1997 que l’aventure du Grand Boucan a débuté, grâce à une poignée de passionnés d’art réunis au sein de La Compagnie Pôle Sud. Leur ambition : créer un événement festif et fédérateur qui célèbre la culture réunionnaise et rassemble toutes les générations.

Pari réussi ! Au fil des années, le Grand Boucan est devenu un rendez-vous incontournable de l’île, attirant des milliers de participants chaque année.

Un défilé haut en couleurs et en bonne humeur

Les rues de Saint-Paul se transformeront en une parade géante. Des centaines d’artistes, amateurs et professionnels, des habitants, des enfants et des associations de toute l’île se rassembleront pour un défilé haut en couleurs. Des chars extraordinaires, fabriqués avec passion et créativité, déambuleront dans les rues, accompagnés de musiques entraînantes et de danses déjantées.

Le Roi Dodo : l’âme du carnaval

Ne manquez pas l’arrivée tant attendue du Roi Dodo, la mascotte emblématique du Grand Boucan ! Entouré de sa cour royale, il défilera en majesté, saluant la foule en liesse. A la nuit tombée, le Roi Dodo sera intronisé pour une dernière salve d’applaudissements avant d’être immolé dans un magnifique feu de joie. Un spectacle féérique de cracheurs de feu et un concert grandiose clôtureront cette journée exceptionnelle.