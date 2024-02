Le Département soutient la réinsertion sociale des détenus

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, participait, le mardi 6 février, à la remise des diplômes de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) « Restauration MESS » au Centre de détention du Port. L’association Educanoo, structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) créée en 2010 pour mettre en œuvre des actions de proximité dans les quartiers, y accompagne en effet des détenus pour préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Quatre des ces détenus étaient ainsi distingués pour leurs efforts en ce sens.

Cyrille Melchior rappelait ainsi que le Département soutient Educanoo depuis plusieurs années, dans ses nombreuses activités au service de la population réunionnaise, et notamment pour cet ACI. « Le Département est pleinement engagé pour la réinsertion par le travail en détention et pour développer les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) en détention, expliquait ainsi le Président du Conseil départemental. Le soutien à cet ACI pénitentiaire repose sur une conviction profonde : le travail pénitentiaire et la formation professionnelle constituent un important levier pour accompagner le détenu dans la préparation de sa sortie. Elle constitue une réponse particulièrement adaptée à l’enjeu d’employabilité dedans-dehors. »

A l’adresse des détenus diplômés, Cyrille Melchior soulignait que « chaque Réunionnais doit avoir cette possibilité de se saisir d’une deuxième chance et d’avoir un accompagnement à la hauteur dans ce parcours ».