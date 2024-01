Le Département à l’écoute des chefs d’entreprise de l’Est

Le Département organise, le mercredi 7 février, dans la salle polyvalente du Champ de foire de Bras-Panon, de 8h30 à 12h30, la 5e édition des Rencontres départementales de la commande publique. Un événement destiné aux chefs d’entreprises, prestataires et artisans qui souhaitent répondre à des appels d’offres du Conseil départemental.

Les participants pourront se familiariser, lors d’ateliers, avec la plateforme AWS, qui permet un accès dématérialisé et simplifié aux marchés du Département. Ils pourront s’y inscrire directement, avec l’aide des agents de la Collectivité. Ils pourront aussi découvrir la plateforme Chorus qui permet, elle, d’envoyer ses devis et facture, et d’être payé. Ils pourront également découvrir le programme des achats 2024 de la Collectivité, pour les travaux, fournitures et services.

Le Département présentera aussi les questions relatives aux clauses d’insertion sociale comme levier d’insertion par l’activité économique, avec le dispositif R+. En 2022, 58 962 heures d’insertion sociale ont ainsi été prévues au sein des marchés départementaux. Un engagement d’ailleurs récompensé par le prix de l’Achat socialement responsable, remis dans le cadre des Trophées de la commande publique.

En 2022, la commande publique départementale a représenté plus de 159 millions d’euros, dans l’eau, le patrimoine, les routes ou la santé. 90% de cette somme a été dépensée localement et 1 472 entreprises ont été concernées par ces marchés.