Le Concert des Professeurs de Musique de l’Ecole Municipale

Les auditions concerts des élèves des ateliers municipaux de musique ont commencé lundi 17 juin à Lespas et à la Maison Serveaux, puis se sont clôturé le lundi 24 juin 2024 avec le concerts des professeurs.

Ces auditions ont offert une opportunité exceptionnelle de faire la découverte et d’apprécié le talent des jeunes musiciens de notre commune. Chaque journée de la semaine, du 17 au 24 juin, est consacrée à un instrument particulier, soulevant ainsi la variété et la diversité de notre enseignement musical.

6 bassins de vie accueillent ces ateliers de pratique musicale : Saint-Paul, Bois-de-Nèfles, Plateau Caillou, Le Guillaume, La Saline et Saint-Gilles-les-Bains. L’équipe municipale a un objectif clair : encourager et faciliter l’accès à la culture et à l’éducation musicale pour tous les habitants de Saint-Paul, peu importe leur condition géographique ou socio-économique.

Les résultats de cette semaine constituent un tournant majeur dans le parcours des élèves et de leurs enseignants, leur permettant de présenter le résultat de leur travail à la fin de cette année musicale. Ces jeunes, courageux et talentueux, nous ont offert un concert des plus plaisants dès le début de leur initiation musicale.