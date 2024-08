L’Aide Régionale au Premier Équipement Professionnel

Huguette Bello, présidente de la Région et ses conseillers régionaux, placent la jeunesse et l’éducation au cœur des priorités régionales, avec un accent particulier sur le développement humain et solidaire. L’objectif principal est d’assurer l’égalité des chances en soutenant les familles modestes et en favorisant la persévérance scolaire. La collectivité régionale met ainsi en place des actions pour renforcer les compétences, la préparation aux examens, et la réussite scolaire des lycéens, tout en visant leur insertion sociale et professionnelle durable.