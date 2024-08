La Ville du Tampon organise le village des droits et des services

Jeudi 29 août, 8h30-11h30, terrain de football de Piton Ravine Blanche

S’inscrivant dans une démarche du « Aller vers », la Commune du Tampon et le Département organisent la première édition du Village des Droits et des Services le jeudi 29 août 2024 au Terrain de football de Piton Ravine Blanche.

Pour cette édition, 11 bureaux mobiles « caravanes » ont été identifiés par les services, auxquels se rajoutent sept partenaires ne disposant pas de bureaux mobiles mais qui ont toute leur place au sein de ce village (la CGSS, France Travail et la Mission Locale) et les services du CCAS. Ces partenaires se retrouvant autour des thématiques communes que sont la santé, le social et l’emploi.