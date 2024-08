La Ville de Saint-Paul pleinement mobilisée pour l’opération de secours à Boucan Canot

La Ville de Saint-Paul apporte son soutien plein et entier à la famille de Noah, un jeune homme âgé de 20 ans, toujours porté disparu à Boucan Canot, malgré la mobilisation rapide et soutenue des moyens de secours et de recherche déclenchés dans la soirée du vendredi 2 août.

Trois jeunes ont été emportés par une vague. Les policiers municipaux de Saint-Paul présents ainsi qu’un maître-nageur sauveteur ont immédiatement porté secours aux personnes en difficulté.

L’Adjointe aux affaires relatives à la mer et déléguée à la sécurisation des activités nautiques en mer, Virginie SALLÉ, s’est également rendue sur place pour apporter son soutien aux familles. Cette présence sur le terrain a permis une coordination efficace des moyens et de rassurer sur l’engagement des autorités locales.

Malgré des conditions de mer difficiles, les équipes de secours ont conduit les recherches jusqu’à 22h30. Depuis le drame de vendredi soir, tous les moyens possibles (nautiques, terrestres et de sécurisation) ont été déployés chaque jour en fonction des conditions météorologiques.

Les équipes de la Ville de Saint-Paul, composées des maîtres-nageurs sauveteurs, de la Cellule d’intervention et de sécurisation des activités nautiques, de la Police Municipale, sont intervenues avec l’accord de la Gendarmerie en charge de l’enquête afin d’appuyer les autres forces de secours engagées sur cette opération.

Elles travaillent depuis en étroite collaboration avec la famille du jeune Noah pour poursuivre les recherches, qui, jusqu’à présent, n’ont malheureusement pas abouti.

Pour rappel, le vendredi 2 août, dès le bulletin de vigilance forte houle émis par Météo-France, la Ville a pris des arrêtés municipaux pour interdire la baignade, les activités nautiques ainsi que l’accès à toutes les plages et au littoral de l’ensemble du territoire de Saint-Paul.

Nous invitons le public à suivre attentivement les consignes de sécurité, à les respecter et à se tenir informés de l’évolution de la situation en les consultant via les canaux officiels.

La sécurité de chacun demeure notre priorité absolue. Nous remercions la population pour sa compréhension et sa collaboration en ces moments difficiles.