La Ville de Saint-Paul et le CCAS se mobilisent !

Le CCAS de la Ville de Saint-Paul ont organisée une nouvelle action en direction du public sans domicile fixe de la commune ce jeudi 30 mai 2024, dans le jardin de l’église de Saint-Paul de 9h00 à 11h30.

C’est autour d’un moment de convivialité et d’échange que les sans abris ont pu profiter d’un petit déjeuner qui a été proposé avec des boissons chaudes et des viennoiseries.

Cette matinée était l’occasion également de distribuer un kit comprenant des produits d’hygiène (gel douche, brosse à dents, dentifrice, peigne, lingettes…) et une couverture.

La Ville et le CCAS remercie les partenaires présents : le CEPS Centre éducation et prévention sexuelle et l’EPSMR Établissement public de santé mentale qui sont venus échanger avec les personnes.

Ce moment privilégié organisé chaque mois désormais est l’occasion pour le CCAS de créer du lien avec certaines personnes qui ne sont pas encore accompagnées par les services du CCAS et de les orienter à venir rencontrer les travailleurs sociaux pour faciliter leur accès aux droits comme par exemple la domiciliation, la recherche de logement ou toutes autres aides complémentaires.