La Ville de Saint Paul célèbre le mois des Droits des Femmes

Chaque année, le mois de mars est dédié à sensibiliser aux défis auxquels les femmes sont confrontées et à promouvoir l’égalité des sexes. La Ville de Saint Paul est fière de se joindre à ce combat en présentant un programme riche en événements et en actions visant à soutenir et à honorer les femmes de notre communauté.

Du 1er au 31 mars, la Ville de Saint-Paul met en avant la Femme à travers des expositions, des rencontres avec les artistes, des conférences, des projections, une table-ronde sur l’histoire des femmes…

C’est un programme varié qui est proposé au public dans les différents lieux culturels de la Ville de Saint-Paul. L’engagement de la Ville sur ces manifestations nous permet de porter et défendre la voix des femmes dans leur lutte pour l’égalité des droits.

Engagez-vous avec nous !

La Ville de Saint Paul invite tous les saint-paulois à se joindre à nous le 17 mars 2024 pour faire avancer les droits des femmes lors de cette marche. Ensemble, nous pouvons continuer à faire progresser l’égalité des sexes, à promouvoir le respect et la dignité pour tous et à construire un avenir plus inclusif et équitable pour les femmes et les filles de notre ville.

Rejoignez-nous dans cette célébration et ensemble, faisons entendre nos voix pour un avenir plus juste et égalitaire pour tous.

Retrouvez le programme complet des événements du Mois des Droits des Femmes à Saint Paul.