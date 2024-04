La Ville de Saint-Leu vous invite au premier village de l’Eid !

Embarquez pour un voyage extraordinaire au cœur de l’Orient le samedi 13 avril 2024, à partir de 9h, dans le parc du 20 décembre.

Plongez dans l’atmosphère festive et chaleureuse de l’Eid et découvrez les richesses culturelles et gastronomiques de cette célébration importante.

Au programme de cette journée exceptionnelle :

Un large éventail de produits artisanaux : bijoux, calligraphie, henné, cosmétiques, parfums, textiles, sacs, caftans… Laissez-vous séduire par l’art et le savoir-faire des artisans orientaux.

Des délices culinaires à savourer : pâtisseries orientales, plats traditionnels préparés par un traiteur oriental, et bien d’autres surprises gustatives vous attendent.

Des animations pour tous les âges : ateliers pour enfants, démonstrations de danse orientale, parade de caftans, et des musiciens qui vous transporteront au rythme des musiques orientales.

Une journée inoubliable en famille ou entre amis pour découvrir la magie de l’Orient !

Ne manquez pas ce rendez-vous festif et culturel !