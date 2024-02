La SPL SUDEC vient en renfort à Saint-Philippe

En effet, il devenait urgent, selon Olivier Rivière, de pallier les importants retards rencontrés par la Société titulaire du marché de collecte à Saint-Philippe, dans la ramassage des déchets verts suite au passage de BELAL.

C’est l’efficacité de la SPL SUDEC, et notamment dans les impasses et autres voies réduites, des communes du Tampon et de l’Entre-Deux pour la collecte des déchets verts depuis le passage de Belal (plus de 5000 tonnes de déchets verts traités) qui a motivé, a expliqué le maire de Saint-Philippe, son choix de faire appel à la jeune société publique locale réunionnaise pour combler les manquements d’une entreprise multinationale.

La SPL SUDEC a commencé la collecte des déchets verts post Belal depuis 5h30 ce mercredi 7 février. Des moyens importants ont été mobilisés : 9 camions avec caissons, 3 bells, 3 cachalots et 1 chargeur sur pneus.