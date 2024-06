La Région Réunion se félicite de la sortie de crise du BTP

Le conseiller régional Fabrice Hoarau, représentant la Présidente de Région Huguette Bello, a participé à la réunion qui s’est déroulée ce jour à la Préfecture, en présence de l’ensemble des acteurs concernés.

La collectivité régionale a apporté une contribution constructive pour permettre la relance dans les meilleurs délais de l’activité du BTP, dans le prolongement de plusieurs réunions auxquelles ont participé Fabrice Hoarau et les services. L’accord qui a été conclu ce jour et traduit dans un protocole approuvé par l’ensemble des parties (État, Région, Département, association des maires, syndicats de salariés, FRBTP, CAPEB, ARMOS…) intègre les engagements pris par la Région pour contribuer au redémarrage de l’activité dans les délais les plus courts :

– Une enveloppe supplémentaire d’investissement de 41,6 millions d’euros pour relancer la commande publique régionale.

– Une hausse accélérée des commandes sur accords-cadres de travaux programmés.

– Un rehaussement immédiat du montant des avances dans les nouveaux marchés publics.

– Une meilleure visibilité proposée aux entreprises sur les programmations d’achats de la Région.

– La déclinaison dans le futur SPASER régional de nouvelles mesures opérationnelles fortes en faveur de l’accès des TPE/PME à la commande publique régionale.

– Le paiement de l’essentiel du solde de subventions FEDER 2014-2020 aux communes d’ici fin juillet 2024, sous réserve de la complétude des dossiers.

Des mesures sont déjà en cours. Ainsi, sur les quinze derniers jours, la Région a notifié une centaine de bons de commande pour un total de près de neuf millions d’euros sur les volets routes et bâtiments.

La Région salue l’esprit de responsabilité et la démarche constructive de l’ensemble des acteurs qui permettent au secteur du BTP de surmonter la crise à laquelle il est confronté et qui dicte à chacun le devoir d’œuvrer pour bâtir des perspectives d’avenir.