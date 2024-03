La Région Réunion reçoit une délégation de femmes sud-africaines

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la Présidente de Région, Huguette Bello, a accueilli une délégation de cinq femmes sud-africaines.

Femmes politiques de l’ANC, cheffes d’entreprises ou militantes féministes, celles-ci sont intervenues lors du colloque intitulé »Les luttes féministes » organisé ce vendredi dans l’hémicycle de l’hôtel de Région.

»En ce jour où nous honorons les luttes féministes à La Réunion et à travers le monde, les parcours et les combats de ces femmes, notamment contre l’abomination qu’a été l’apartheid, sont profondément symboliques et inspirants’‘, note la Présidente Huguette Bello.

Pour la Région Réunion, la venue de cette délégation sud-africaine est l’occasion de poser les bases d’une nouvelle politique de coopération régionale avec l’Afrique du Sud. Des actions dans les domaines du sport, de la culture et de l’économie sont programmées dans les mois qui viennent. »Revendiquer une forme de proximité avec l’Afrique du Sud, c’est nous inscrire dans le mouvement du monde et regarder l’avenir avec imagination’‘, explique la Présidente Huguette Bello, »j’ai grande confiance dans le futur de nos relations parce qu’il existe à La Réunion comme en Afrique du Sud un inestimable capital culturel et humain. Je crois beaucoup à cela et je le défends. Lorsque des peuples partagent un imaginaire ou des émotions communes, ils sont inséparables ! »