La Région Réunion et l’Europe lancent le fonds d’aide à l’investissement #Faire Réunion pour les entreprises réunionnaises

Une initiative régionale pour soutenir la structure financière des entreprises

Les petites et moyennes entreprises (TPE-PME) subissent de plein fouet les effets de la conjoncture et de l’éloignement géographique du territoire avec un accès aux financements bancaires (prêts, garanties) ou en capitaux, rendu très difficile.

Le choix du recours à ce type d’instrument par la Région Réunion répond aux préconisations de l’évaluation ex ante1 du Programme Opérationnel FEDER-FSE+ Réunion pour la période 2021-2027. Cette étude, réalisée par le cabinet Ernst & Young et la Banque européenne d’investissement (BEI), a permis de déterminer les contours du dispositif et des instruments financiers à mettre en œuvre aux vues des défaillances du marché en matière d’accès au financement pour les entreprises réunionnaises.

Un Fonds unique à La Réunion

Élaboré par la Région Réunion, autorité de gestion du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), #FAIRE RÉUNION prévoit de mobiliser 44,8 M d’euros au profit des entreprises réunionnaises, par le biais de deux instruments financiers. Avec l’effet d’entrainement sur le secteur privé, ce sont plus de 70 millions d’euros qui vont bénéficier aux acteurs économiques locaux.

« Ce dispositif répond à un besoin spécifique en matière de financement des entreprises locales. Avec l’engagement de l’Europe, la Région Réunion apporte une réponse concrète et adaptée aux besoins financiers de nos TPE-PME, en soutenant leur compétitivité. Le Fonds #FAIRE RÉUNION vient compléter et diversifier la palette des outils que nous déployons dans le cadre du plan de développement régional « la nouvelle économie ». En plus des subventions classiques, les entreprises réunionnaises vont pouvoir disposer de prêts à des taux bonifiés et de financements pour leurs hauts de bilan, grâce au soutien de la Région et de l’Europe ».

Huguette Bello, Présidente de La Réunion.

#FAIRE RÉUNION : une nouvelle impulsion avec l’appui de l’Europe

Pour mettre en place #FAIRE REUNION, la Région Réunion a décidé de confier un mandat de gestion au Fonds Européen des Investissements (FEI), filiale de la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Partenaires financiers de confiance, du fait de leur expérience en matière de gestion des fonds européens et de contrôle de ce type de dispositif, ainsi que de par leur connaissance du milieu bancaire, ces opérateurs disposent de toute l’expérience et l’ingénierie nécessaire pour gérer ce fonds unique à La Réunion, au carrefour de l’initiative publique et du secteur privé.

Conformément au déploiement du plan de développement régional « la nouvelle économie » et du Programme Opérationnel Européen, la Région Réunion a mis en place en 2023, 58 dispositifs d’aide en faveur des entreprises, en majeure partie des subventions.

Le Fonds #FAIRE RÉUNION vient non seulement compléter la palette de ces outils existants mais également la diversifier en ce qu’il a vocation à faciliter l’octroi de prêts bancaires aux entreprises et de favoriser le développement du capital-risque à La Réunion.

« La BEI est une institution Publique Européenne créée pour favoriser les investissements qui correspondent aux priorités européennes et où l’investissement est nécessaire. Développer un tissu économique passe par le développement des TPE/PME. Avec la persistance de l’inflation et des taux d’intérêt élevés, cet instrument financier innovant, à très fort effet de levier répond à un besoin réel à La Réunion et participe au développement économique du territoire ».

Ambroise Fayolle, premier Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI)

Deux instruments financiers mobilisables par les entreprises au cours du premier semestre 2024

#FAIRE RÉUNION prévoit la mise en œuvre de deux outils distincts :

• L’instrument de prêt, déployé après un processus de sélection des partenaires bancaires de la place opéré par le FEI au début de l’année 2024, permettra à une TPEPME d’accéder à des prêts bancaires (pour la réalisation de ses investissements ou compenser ses besoins en trésorerie), pour lesquels elle n’aurait pas été éligible aux

conditions actuelles du marché sans le mécanisme de financement à des conditions avantageuses offert par #FAIRE REUNION qui permet une forte réduction des taux et des garanties exigés habituellement par le secteur bancaire. Ce qui constitue un avantage important dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt.

• L’instrument de co-investissement (haut de bilan) permettra à une entreprise qui souhaite se développer ou innover de faire appel à une société d’investissement spécialisée pour financer son projet. Il s’agit d’encourager l’initiative entrepreneuriale, la prise de risque et l’innovation par la consolidation des fonds propres des entreprises locales, élément capital du développement du tissu économique réunionnais.

Un dispositif accessible aux entreprises dès le 1er semestre 2024 : concrètement #FAIRE REUNION, comment ça marche ?

Deux Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) seront lancés par le F.E.I., pour le compte de la Région Réunion conformément aux dispositions de l’accord de financement signé ce jeudi 2 novembre 2023, pour la sélection des intermédiaires financiers en charge de la gestion des deux instruments financiers. Au terme de cette procédure rigoureuse et sélective, les intermédiaires financiers (partenaires bancaires locaux pour l’instrument de prêt et sociétés spécialisées dans la gestion et l’investissement pour l’instrument de co-financement) seront

sélectionnés et connus en juin 2024. Ils seront chargés dans les semaines qui suivront de déployer auprès des entreprises locales les deux instruments du dispositif #FAIREREUNION, suivant les conditions prédéfinies.

Inscrire #FAIRE RÉUNION dans le paysage économique et financier de La Réunion

À travers ces deux outils, le Fonds permettra d’injecter dans l’économie réunionnaise 44,8 M€ et grâce au co-financement privé obligatoire, ce seront 74,67 M€ qui vont bénéficier aux entreprises.

Ce projet est financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme FEDER-FSE+ Réunion dont l’Autorité de gestion est la Région Réunion. L’Europe s’engage à La Réunion avec le fonds FEDER.