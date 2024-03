La Région Réunion au Salon Vivatech 2024

La Région Réunion s’apprête à marquer une nouvelle fois son empreinte au Salon Vivatech 2024, en renouvelant sa présence avec une délégation composée de partenaires du monde économique et d’entreprises arborant fièrement le pavillon ’’La Réunion’’. Cet événement incontournable dédié à l’innovation technologique et aux startups, qui se tiendra du 22 au 25 mai à Paris Expo Porte de Versailles, constitue le rendez-vous phare de l’agenda pour les chefs d’entreprises, les start-ups, les investisseurs, les chercheurs, et les innovateurs.

Dans une démarche cohérente avec sa stratégie régionale d’innovation et d’attractivité, la Région Réunion s’engage à accompagner et promouvoir l’écosystème de l’innovation réunionnais, mettant en avant ses savoir-faire et compétences sous une bannière commune. L’objectif demeure le développement collectif des opportunités d’affaires et le renforcement de l’attractivité du territoire.

Pour l’édition 2024, la Région a lancé un appel à candidatures destiné aux entreprises innovantes locales. Le jury, composé de représentants de la collectivité régionale et des partenaires de la délégation, s’est réuni le 1er mars pour sélectionner les participants en se basant sur des critères tels que l’alignement avec les objectifs du pavillon, la pertinence de l’innovation, la maturité de l’entreprise et de l’équipe, ainsi que la qualité du pitch.

Les entreprises retenues bénéficieront d’un soutien financier substantiel de la Région Réunion, incluant la prise en charge de la location et de l’aménagement du Pavillon ’’La Réunion’’, des badges d’accès au Salon, et la création d’outils de marketing territorial visant à promouvoir le territoire, son écosystème, et les entreprises de la délégation réunionnaise. De plus, une assistance sera fournie pour la préparation à la participation au salon, avec la possibilité exceptionnelle de mobiliser la subvention ’’Prim’Export’’ pour les entreprises sélectionnées.

Parmi les 16 candidats ayant présenté leurs projets au jury, sept entreprises ont été retenues pour représenter La Réunion lors du Salon Vivatech 2024. Ces entreprises couvrent un large éventail d’innovations, de Chiron avec ses solutions améliorant la prise de décision grâce à l’analyse de données biométriques, à Duke et sa solution de ’’Business Intelligence’’ pour les PME. En outre, trois entreprises ayant participé à la délégation l’année précédente ont été chaleureusement invitées à revenir sur le Salon en 2024, soulignant ainsi la qualité des collaborations entre La Réunion et Vivatech. Parmi elles, Feelbat se distingue par ses solutions innovantes pour la surveillance et la gestion des ouvrages, Green Skin s’illustre dans la recherche en biotechnologies et transition écologique, tandis que My Asset Rocks excelle dans l’édition de logiciels applicatifs permettant aux entreprises d’optimiser la gestion de leurs actifs corporels.

La Région Réunion, par sa présence au Salon Vivatech 2024, confirme son engagement envers l’innovation et l’épanouissement de son écosystème, démontrant ainsi une dynamique collective propice au rayonnement de La Réunion sur la scène internationale de la technologie et de l’innovation