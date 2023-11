La mythique Megavalanche revient à Saint-Paul les 2 et 3 décembre 2023

Saint-Paul, ville active et sportive, se prépare à accueillir l’événement incontournable du VTT ultra-marin : la Megavalanche 2023. Prévue pour le premier week-end de décembre, cette compétition mythique se déroulera entre le sommet du Maïdo et le Boucan Canot le samedi, puis à la Savanna de Saint-Paul le dimanche.

Manche Finale de la Coupe de France VTT DH Marathon

La Megavalanche 2023 revêt une importance particulière cette année, en tant que manche finale de la toute première édition de la Coupe de France VTT DH Marathon. C’est l’occasion rêvée de voir s’affronter les meilleurs riders du pays dans un cadre époustouflant.

Des champions olympiques en action

Les têtes d’affiche de cet événement exceptionnel ne sont autres que Julien ABSALON, double champion olympique et quintuple champion du monde, et Florent PAYET, double champion d’Europe et fierté réunionnaise. Ces deux légendes du VTT descente promettent d’apporter une dose d’adrénaline et de compétition à couper le souffle.

Plongez dans l’action du VTT descente au plus haut niveau

La Megavalanche 2023 offre une occasion unique de découvrir le VTT descente du plus haut niveau. Que vous soyez passionné de VTT ou simplement amateur de sensations fortes, cet événement promet une expérience immersive au cœur de l’action.

Revivez l’excitation de l’édition précédente

Pour vous mettre l’eau à la bouche, nous vous invitons à visionner l’after-movie de l’édition 2022. Plongez dans l’ambiance électrique de la Megavalanche et ressentez l’émotion des descendeurs chevronnés. Cliquez ici pour regarder l’after-movie.

Soyez Prêts pour la mythique Megavalanche 2023 !

Que vous soyez compétiteur, amateur de VTT ou simple spectateur en quête d’émotions fortes, la Megavalanche 2023 s’annonce comme un rendez-vous incontournable. Soyez prêts à vibrer au rythme des descentes vertigineuses et à applaudir les champions qui repoussent les limites de l’extrême. Nous vous attendons nombreux pour ce week-end de pur adrenaline !