La journée internationale des droits des femmes à Saint-Pierre

3 – au Kerveguen

« Melodi Fanm » vendredi 8 mars à 21h – 10€ ou 6€

Gwendoline Absalon, Emilie Maillot et Flora Pasquet

+ Simangavole Maloya Manièr Fanm vous attendent pour un fanm power de folie.

3 fanm la Rényon se réunissent exceptionnellement pour célébrer la journée des droits de la femme. Qui sont-elles ? Gwendoline Absalon, artiste montante de la scène réunionnaise, sachant manier le maloya aux accents jazz, sera accompagnée d’Emilie Maillot multi-instrumentiste et à la voix envoûtante, source d’une belle énergie. À elles deux s’ajoutent Flora Pasquet : coach vocale et artiste pop/jazz/world. Cerise sur le gâteau : un chœur de femmes issues des quartiers de Saint-Pierre viendront donner corps au spectacle. Un invité de prestige sera également mis à l’honneur : Fabrice Legros à l’identité artistique unique. Après une résidence dans les murs du Kerveguen, la restitution lors de la soirée du 8 mars sera une occasion unique de voir ce quatuor féminin en symbiose sur scène. Un moment suspendu plus que prometteur, qui alliera douceur, authenticité et talent. Fanm dobout’, fanm dofé, fanm an mélodi, fanm véli !

SIMANGAVOLE « MALOYA MANIÈR FANM »

Maloya | La Réunion

Depuis 1998, Simangavole sillonne les scènes brandissant fièrement un maloya féminin. Figure maronne (Simangavole étant l’une des huit filles d’Anchain et Eva), l’énergie du groupe provient de toute cette histoire passée qui fait encore écho aux histoires encore vécues aujourd’hui par les femmes réunionnaises. Katy Toave, leader du groupe disait » Dans Maloya Manièr Fanm,..[on parle] de la place de la femme dans le maloya mais surtout dans la société réunionnaise. C’est une manière de dire qu’en tant que femme, on peut faire le maloya. » Après 4 albums, des tournées internationales les amenant jusqu’aux Etats-Unis, Katy Toave et sa bande présenteront en ce 8 mars un spectacle exclusif en format XXL. En effet, seront réunies différentes artistes telles que Soa, le groupe Fanm Gayar et les danseuses de la compagnie Maloya Dann Kor. Une belle manière de montrer l’émancipation féminine sous toutes ses formes artistiques !