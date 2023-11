Vous cherchez une sortie familiale pour le week-end prochain? Ne cherchez plus, Fée Mazine vous invite à célébrer la journée internationale des droits de l’enfant au Théâtre de Pierrefonds le samedi 18 novembre de 9h30 à 17h! Fée Mazine est une association qui œuvre pour le développement culturel et artistique des enfants à La Réunion. Elle propose des activités ludiques et créatives pour favoriser l’épanouissement et la citoyenneté des plus jeunes.

Pour cette journée spéciale, Fée Mazine vous propose de découvrir le droit à la vie et au développement à travers des spectacles, des ateliers, des jeux géants et plein d’autres surprises !

Vous pourrez assister à des représentations théâtrales, musicales et dansées, animées par des artistes locaux et des enfants de l’association. Vous pourrez aussi participer à différent ateliers et profiter d’un bar à sirops et des délicieux pâtés créoles de Pépé Canio !

La journée internationale des droits de l’enfant est une occasion de sensibiliser le public à la situation des enfants dans le monde et de promouvoir leurs droits fondamentaux.

L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous, alors n’hésitez pas à partager l’info et à venir nombreux!

Pour plus de détails, consultez le programme ci-dessous !

https://www.feemazine.com/journee-internationale-des-droits-de-lenfant-2023/