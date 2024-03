La Journée d’accès au droit s’étend dans les hauts de Saint-Paul !

Dans le souci constant de garantir l’accès aux droits pour tous les citoyens, la Ville de Saint-Paul poursuit ses efforts en déployant des initiatives innovantes et en renforçant ses infrastructures dédiées à la justice. La célèbre Journée locale d’accès au droit s’est délocalisée dans les hauts de Saint-Paul ce samedi 23 mars. Journée locale d’accès aux droits : un premier pas vers l’inclusion

La toute première Journée locale d’accès aux droits dans les hauts de Saint-Paul s’est tenue sur la Place du marché forain du Bassin de vie de La Saline a été un véritable succès. Cette initiative, visant à aller à la rencontre des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois, y compris dans les hauts, a permis de rassembler le public sur toute la matinée . Cette journée symbolise l’engagement volontariste de la Ville pour garantir l’accès au droit dans les 7 bassins de vie.

Le déploiement de Points Justice dans les différents quartiers de Saint-Paul témoigne de la volonté municipale de rapprocher les services judiciaires des citoyens. En 2023, plus de 6 000 personnes ont été accueillies dans les 3 Points Justice du territoire, avec un troisième Point Justice inauguré à La Saline en mars de la même année. De plus, la Ville a doublé le nombre de bureaux mis à disposition des intervenants des Points Justice, et des travaux ont été entrepris pour décupler les permanences, notamment au Point de Justice de Plateau Caillou.

À Saint-Paul, l’accessibilité aux droits est une priorité incontestable. À travers des actions concrètes, des investissements significatifs et une volonté politique affirmée, la Ville s’engage à garantir l’égalité d’accès à la justice pour tous ses citoyens, en dépit des défis rencontrés. En travaillant main dans la main avec la communauté et en explorant de nouvelles pistes, Saint-Paul continue de faire progresser sa mission d’inclusion et de justice sociale.