La Finale du Tremplin Musical «Le Son du Bahut» 2024 : c’est à Saint-Pierre !

La scène du Kerveguen est prête à s’embraser et les notes à résonner et les cœurs à battre pour la finale «Le Son du Bahut» 2024.

Venez vibrer au Kerveguen le 17 avril à 16h avec les jeunes talents collégiens et lycéens sélectionnés pour la finale de ce tremplin .

Ce qui vous attend :

– Zanfan Gayar, ambassadeur du Bisik, délivrera trois créations originales. Fort d’une année d’existence, ce groupe incarne la richesse culturelle réunionnaise à travers le maloya. Avec Lorik Tugar (chant), Isimira-Thomas Manatsoa (kayanm), Constante Kellian (pikér), Madia Noha (roulér), Vitry François-Luc (sati) et Técher Mahel (triangle), une ambiance électrique est garantie !

– Moon’s Rain, pour la Cité des Arts, présentera des créations bossa nova, jazz et pop, portées par Rodicq Nino et Mahavande Angélina, deux artistes aux talents multiples.

– The Climbers, récemment formé, réunissant six musiciens-virus-contagieux-pas-dangereux-pour-la-santé, vont déboucher vos oreilles ! Quatre filles et deux garçons débordant de notes et de mots : sélection Kabardock.

– Mélodic Duo, candidat du Kerveguen, est composé de deux lycéennes, Jade au piano et Maëlle au chant, elles vous feront découvrir des tubes revisités et des compositions personnelles chargées d’émotions authentiques.

Nous invitons chaleureusement le public à se joindre à nous pour cette finale. En famille, entre amis, ou même en invitant ceux que vous croisez dans la rue, tout le monde est convié à venir encourager ces jeunes talents prometteurs.

Le Kerveguen, le Bisik, la Cité des Arts, le Kabardock et le Sakifo sont fiers de soutenir cette initiative qui encourage les vocations musicales et met en lumière les futures stars de demain.

Cet événement est ouvert à tous et l’entrée est gratuite ! Notez bien la date : mercredi 17 avril à 16h au Kerveguen.

Pour plus d’informations, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou contactez-nous aux numéros suivants :

– Le Kerveguen : 02 62 32 62 30

– Le Kabardock : 02 62 54 05 40

– La Cité des Arts : 02 62 92 09 90 – Le Bisik : 06 93 63 39 39

Venez vibrer avec nous au rythme du «Son du Bahut» 2024 !

Le gagnant se produira au Sakifo 2024.