La Créole informe ses usagers du rétablissement progressif de la distribution de l’eau suite aux travaux de forage

💧La Créole informe ses usagers de la Ville de Saint-Paul qu’après 24 heures de travaux non-stop sur le forage des affouches, celui-ci est à nouveau opérationnel. Les stockages dans les réservoirs sont en cours de reconstitution de sorte que la réouverture de la distribution a été faite à 11 heures ce matin. Le remplissage des réseaux vides prend plusieurs heures. Selon la situation géographique des abonnés (en début ou en bout de réseau), le rétablissement de la distribution en eau se fera progressivement.

❕Il est recommandé de faire bouillir l’eau trois minutes avant de la consommer durant les premières heures suivant la remise en eau des réseaux vides.

Toutefois, les citernes d’eau NON POTABLE sont laissées en place sur les secteurs les plus à l’écart où l’eau mettra le plus de temps à revenir.