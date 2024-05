La construction de la nouvelle école de Grand Fond bien avancée

Ce 31 mai 2024, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, a accompagné les élu·es, enseignant·es, représentant·es de l’Éducation nationale, les parents et élèves pour une visite de chantier très attendue de la nouvelle école de Grand Fond.

L’occasion de faire le point sur l’avancement du projet et de réaffirmer les engagements de la Municipalité en matière d’éducation.

“En 2023, Saint-Paul a investi 19% du budget total de la Ville soit 45,7 millions d’euros dans l’éducation et la réussite de nos 13 000 élèves. L’ambition que nous portons pour eux est immense comme avec cette nouvelle école de Grand Fond”, rappelle le Maire de Saint-Paul.

Un projet ambitieux pour une école moderne et écologique

Aujourd’hui, la Municipalité est fière d’annoncer que la reconstruction de la nouvelle école progresse à un rythme soutenu. Avec les entreprises, la Municipalité a engagé une dynamique pour que les travaux de ce nouvel établissement moderne, sécurisé et bioclimatique soient terminés en décembre de l’année prochaine, sauf imprévu.

Les opérations de démolition et de terrassements ont été réalisés. La moitié des bâtiments prévus est déjà terminée.

Les principales étapes du projet

Août 2023 : Relocalisation de l’école maternelle provisoire construite en modulaire

Septembre 2023 : Début de la construction de la nouvelle école primaire

Décembre 2025 : Date prévue de fin des travaux et de la livraison de l’école

Chiffres clés

Capacité d’accueil : 18 classes, soit une augmentation de 3 classes (12 classes d’élémentaire et 6 de maternelle)

Nombre d’élèves : 450 contre 348 actuellement.

Coût total : 11,1 millions d’euros, dont 1,5 million d’euros de dotation de soutien à l’investissement local par l’État.

Une nouvelle école moderne, bio-climatique et sécurisée

La nouvelle école sera à la pointe de la modernité et de la durabilité. Elle intégrera des bâtiments bioclimatiques et conservera 75% des arbres présents sur le site, favorisant des zones d’ombre naturelles. Les infrastructures seront adaptées aux besoins des enfants avec une attention particulière portée à la réduction des nuisances sonores.

Emploi local

Comme à chaque opération d’aménagement, la Municipalité s’engage à soutenir l’économie locale. C’est pourquoi les entreprises réunionnaises et saint-pauloises, telles que BETCR, K2E et SAPEF, travaillent sur ce chantier d’envergure.

Dans le cadre des clauses d’insertion des marchés publics, la Ville a privilégié le recrutement de cinq Saint-Paulois éloignés du marché de l’emploi.

Ils ont réalisé plus de 4000 heures de travail.

Cohésion sociale et intégration dans le quartier

L’école s’intègrera pleinement dans le quartier de Grand Fond, avec des connexions directes aux micro-crèches et aux plateaux sportifs.

Le projet architectural prévoit également la création d’une place publique centrale, renforçant ainsi la cohésion sociale du quartier.