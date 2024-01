La commune du Tampon met en place son Plan ORSEC

Dès l’annonce de la Préfecture du passage en alerte orange, le Plan ORSEC a été enclenché sur la Commune du Tampon.

Le maire a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’ouverture de 12 centres d’hébergement répartis sur tout le territoire de la commune, qui fonctionnent depuis le déclenchement de l’alerte orange.

Un numéro vert est mis à la disposition de la population :

0800.100.974

Ce numéro de téléphone est gratuit et disponible 24/24h.

Le standard de la mairie du Tampon 0262 57 86 86 et celui de la mairie annexe de la Plaine des Cafres 0262 59 19 19 sont aussi disponibles.

Par ailleurs, le site de Miel vert a dû être fermé compte tenu de ces évènements climatiques. Le Maire exprime ses pensées attristées à tous les exposants et les éleveurs et salue le courage dont ils font preuve dans cette épreuve.

Enfin, le Maire appelle la population à faire preuve dès maintenant de la plus grande prudence et notamment à ne pas tenter de franchir les radiers. Un arrêté municipal portant sur l’interdiction d’accès aux parcs, jardins et aires de jeux de la commune a également été pris. Sont concernés :