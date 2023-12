La CASUD améliore son bilan carbone et participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique

Le 13 novembre 2023 a été présenté aux élus de la CASUD le Bilan des Emissions des Gaz à Effet de Serre (BEGES) de la CASUD pour l’année 2022. Il en ressort que depuis 2010 (avec 375kg équivalent CO2 par habitant) la CASUD a diminué ses émissions de CO2 de 8% en équivalent CO2 par habitant. Il était en effet de 375kg équivalent CO2 par habitant en 2010 et est en 2022 de 346kg équivalent CO2 par habitant. Cette nette diminution est d’autant plus à souligner que dans le même temps la population de la CASUD a augmenté. Elle est passée de 120 000 habitants en 2010 à plus de 130 000 en 2022 (soit une hausse de 8% du nombre d’habitants).

La diminution du bilan carbone de la CASUD s’explique notamment par la volonté de son Président, André Thien Ah Koon, et des élus du conseil communautaire, d’agir en faveur du territoire et de la planète.

Concrètement cette baisse s’explique, entre autres depuis 2014, par :

* Une gestion améliorée et raisonnée des déchets et du développement durable qui ont valu, en 2021, à la CASUD, le label national « Economie Circulaire » ;

* Des investissements et travaux considérables dans le domaine de l’eau potable (interconnexions des réseaux, potabilisation de l’eau) ;

* Des mesures efficaces pour favoriser le transport en commun (meilleur maillage et plus grande fluidité des réseaux avec les navettes Floribus, Floriana, GeckoBus, MagmaBus, Géranium) ;

* Le développement continue d’outils numériques (QR code, applications mobiles, paiement et formulaires en ligne, etc) supprimant les supports papiers, les déplacements et permettant un gain de temps considérable ;

* La mise en place d’une flotte de véhicules électriques.