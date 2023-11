Kt Gorique + Ano en concert le vendredi 3 novembre au Kerveguen

KT GORIQUE – 3 NOVEMBRE 2023

RAP | 21H



« Hybride », « inclassable », « indomptable ». Les flows de KT touchent non seulement un public rap mais egalement un public reggae, rock, punk.. sa musique est un cri du cœur, une rage brute mise au service d’un rap aux influences diverses. Son parcours de vie entre l’Afrique et la Suisse a faconne sa vision du monde et son ecriture au caractere incisif. Son background de championne du monde End of the Weak 2012 et son experience de la scene rap underground font d’elle une technicienne de tres haut niveau.

La chanteuse est de retour a La Reunion, apres une tournee de plus de 90 dates en France et dans toute l’Europe en 2022 pour son precedent projet « AKWABA ».

Apres un passage remarque dans l’emission Nouvelle Ecole sur Netflix, KT GORIQUE et ses musiciens entendent bien faire preuve une nouvelle fois de leur talent indiscutable en mettant le feu sur scene !

@ktgoriquelavraie : Suivez l’artiste !

1ère partie