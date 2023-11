Kromali 2023 y arrive Saint-Paul !

Ce jeudi 23 novembre a eu lieu la conférence de presse du prochain festival : KROMALI (anciennement Réunion Métis) qui aura lieu du 1er au 3 décembre 2023 à Saint-Paul.

Après une 1ère édition couronnée de succès en 2021, le festival de Réunion Métis, dédié aux créations artistiques et contemporaines, revient pour une 2e édition encore plus immersive, plus interactive où les Réunionnaises et les Réunionnais pourront découvrir un parcours artistique au cœur même de Saint-Paul.

Le parcours artistique pluridisciplinaire inédit et gratuit recouvrira près de 40 000 mètres carrés au centre-ville de Saint-Paul : entre l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, le Débarcadère, une partie du front de mer et de la rue Évariste de Parny.

Ce festival du vivre-ensemble rassemble au cœur de la ville, tous les acteurs du monde culturel : artistes, musiciens, danseurs, acrobates…

Le Festival KROMALI, anciennement Réunion Métis, c’est la promesse d’expériences sensationnelles, lors de trois soirées qui feront la part-belle à la culture réunionnaise, à sa richesse, à son metissage et à ses artistes au travers leurs regards, leurs disciplines, leurs affinités et leurs gestes.

Cette année, la programmation va résonner au-delà de nos frontières. On pourra toujours compter sur des installations artistiques à couper le souffle, de la scénographie, mais aussi la présence de 140 artistes, 4 scènes musicales, des initiatives “Faire Ensemble” et la présentation de 25 œuvres pluridisciplinaires.

Et ce n’est pas tout, cette seconde édition réserve plusieurs surprises : des bals, plusieurs expositions, un espace famille, de la street food, mais aussi un challenge du lancer de savate pigeon.

Tout le programme détaillé sur le site Internet de Kromali.