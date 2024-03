Kar Ouest lance le dispositif Kar la Nuit’

« Çà y est, nous y sommes ! Je suis particulièrement heureux de lancer avec vous, notre nouveau service de transport à la demande, qui vient compléter et étoffer les offres existantes du réseau Kar Ouest. » Avec ces mots, Emmanuel SERAPHIN, Le Maire de Saint-Paul et Président du Territoire de l’Ouest a inauguré fièrement « Kar’La Nuit », une initiative novatrice répondant à un besoin de transport nocturne à Saint-Paul.

Accessible sur réservation 7 jours sur 7, de 20h à 3h, « Kar’La Nuit » vient répondre à une demande grandissante en matière de transport nocturne. Les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration de la zone balnéaire ont exprimé le besoin d’un service fiable en dehors des heures habituelles de fonctionnement du réseau urbain.

Ce nouveau service n’est pas uniquement destiné aux professionnels du secteur. En effet, tous les usagers désireux de se rendre sur la station balnéaire auront accès à « Kar’La Nuit », offrant ainsi une alternative sécurisée et pratique aux déplacements nocturnes.

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de modernisation des transports dans l’Ouest, comme l’a précisé, Emmanuel SERAPHIN, le Président du Territoire de l’Ouest : « Ce dispositif illustre l’ambition de la nouvelle Délégation de Services Publics de Transport Urbain… L’objectif est de moderniser le réseau de transports de l’Ouest en la rendant plus efficace, en l’étoffant avec de nouveaux services et en procédant à une restructuration du réseau existant afin de mieux desservir les Hauts dans une logique de rééquilibrage territorial. »

Les utilisateurs de « Kar’La Nuit », qu’ils soient majeurs ou mineurs accompagnés, pourront profiter d’un service sécurisé de 23h30 à 3h du matin, pour un tarif fixe de 5 euros par trajet. Pour les voyageurs réguliers, une gamme d’abonnements mensuels est également disponible.

Dans une démarche d’amélioration continue, le Territoire de l’Ouest et la Semto invitent les utilisateurs à partager leurs retours via une enquête de satisfaction accessible par QR code.

Les arrêts à retrouver ici