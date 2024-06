Journées Maritimes Européennes au Danemark La Région Réunion actrice de l’économie bleue durable dans le bassin maritime de l’océan Indien

À l’occasion de l’édition 2024 des Journées Maritimes Européennes des 30 et 31 mai à Svendborg, au Danemark, une délégation de La Réunion conduite par Maya Cesari, conseillère régionale déléguée à l’innovation et à l’économie bleue et présidente de l’Institut bleu, a participé à cet événement visant à favoriser les coopérations internationales pour valoriser et protéger les milieux marins.

Co-organisées par la Commission européenne, la municipalité de Svendborg et les autorités maritimes danoises au siège de la SIMAC (Académie maritime internationale de Svendborg) qui est le plus grand établissement d’enseignement maritime du pays, les Journées Maritimes Européennes constituent l’événement annuel majeur au cours duquel la communauté maritime européenne se réunit pour discuter des défis et des opportunités en lien avec les mers et les océans.

Réunissant plus de 1000 participants des communautés côtières européennes, les débats ont globalement porté sur les évolutions de la politique maritime européenne et les coopérations entre les différents bassins maritimes.

La délégation réunionnaise, composée aussi de Erwann Lagabrielle, enseignant-chercheur en géographie à l’Université de La Réunion et de Jean Turquet, représentant du centre technique de recherche et de valorisation des milieux aquatiques (CITEB) a, dans ce cadre, exposé l’importance de l’économie bleue durable de La Réunion, région éloignée du continent européen, mais très ouverte sur l’océan Indien. En effet, les activités maritimes

traditionnelles comme la pêche et le transport, ou nouvelles telles que les biotechnologies ou les énergies renouvelables, constituent un levier pour le développement de l’île, la création de valeur, la formation et l’emploi.

Investir dans l’innovation et les compétences, donner de la visibilité aux différents acteurs, développer les collaborations et faciliter les investissements représentent les enjeux clés pour le futur. La Réunion, sous l’impulsion de la Région, est engagée dans cette démarche par son implication au sein de plusieurs projets européens tels que « Blue Green Governance » (gouvernance maritime) et « Remora » (augmentation des capacités de recherche et d’innovation dans les Régions ultrapériphériques).

Lors de son intervention prononcée devant Eric Banel, directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et représentant du secrétariat d’État chargé de la Mer, Maya Cesari a souhaité rappeler et déplorer l’absence de La Réunion des stratégies

européennes de bassins maritimes.

Pourtant, l’océan Indien représente plusieurs enjeux stratégiques majeurs (défense, pêche…) pour l’Union Européenne dont l’influence et l’engagement sont significatifs dans la zone. La France et l’Europe ont tout avantage à élaborer avec la Région Réunion et les acteurs locaux une stratégie maritime cohérente et intelligente avec une gouvernance alliant connaissances, partenariat et participation citoyenne. La traduction de cette stratégie dans

l’espace géographique prend la forme d’un plan spatial maritime. Identifier les différents usages de la mer, collecter les données océanographiques, cartographier les activités et les écosystèmes, organiser la concertation des acteurs, explorer les scenarii sont autant d’étapes nécessaires pour l’élaboration de cette planification.

La Région porte l’ambition de faire de La Réunion, forte de son histoire et de ses valeurs, un acteur de son futur maritime. Assurant actuellement la présidence de la Conférence des Présidents des Régions ultra-périphériques de l’Union européenne, la présidente du Conseil régional de La Réunion, Huguette Bello plaide pour une approche sur-mesure de la politique maritime intégrée et pour une plus grande cohérence des mesures européennes, qui nécessitent à cet effet d’être conduites à l’échelle territoriale des différentes RUP.