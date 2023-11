Journées conviviales à la Saline-les-Bains, vyin a zot !

Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, organise une journée conviviale le samedi 25 novembre 2023 dans le Jardin de la Mairie Annexe de la Saline-les-Bains de 08h00 à 16h00.

Diverses animations seront au programme afin de proposer aux seniors ainsi que leur famille une journée riche !

L’artiste Raynaud SADON sera présent pour cette journée avec une présentation musicale pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Cette journée conviviale se tiendra également en présence des associations du secteur : association Ou gingn’, AKKO ainsi que l’association du 360ème et Ville d’art et d’histoire.

Cette rencontre permettra aux seniors de découvrir ou de redécouvrir la richesse du territoire de Saint-Paul.

Pour rappel, l’ambition de la Municipalité de Saint-Paul reste de favoriser le bien vieillir des plus de 18 000 Saint-Pauloises et Saint-Paulois de plus de 60 ans. Le territoire compte aussi 27 clubs de personnes âgées.

La Ville souhaite rendre les seniors acteurs de leur quotidien, de leur cadre de vie et de leur santé. C’est le sens de ces journées conviviales.

Informations et réservations au 0262 45 76 55 / 0693 97 31 44. Une tenue sportive est conseillée.

Ensemble, encourageons le vieillissement actif pour accompagner les plus fragiles et lutter contre l’isolement.

Voir le programme ci-dessous.

(photo non-contractuelle).