Le service culturel de la Ville de Saint-Pierre célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes en les mettant à l’honneur avec la collaboration des artistes et des associations.

Des activités ont été organisées pour rendre hommage aux femmes réunionnaises, reconnaître leur rôle dans la société et leur contribution à la culture locale.

Des concerts, des films et d’autres activités sont proposés au théâtre Lucet Langenier, au Kerveguen et à la Ravine des Cabris pour marquer cette occasion spéciale.

« Femmes, mémoires d’une île » jeudi 7 mars à 18h – Entrée libre

Une projection de la création vidéo de l’artiste Lionel Lauret, créée pour les 30 ans de l’association « Les Amis de l’Université » en 2023.

Fanm Mèm au Théâtre Lucet Langenier (Vendredi 8 mars à 20h – 10€ et 6€)

« Fanm’ Mèm », est un spectacle musical captivant, présenté par l’Association Arts & Vivre, qui met en lumière la force, la liberté et la créativité des femmes réunionnaises à travers des performances d’artistes telles que Tiana, Loretta Valliame, Emmanuelle Ivara, Sanaa, Emma Nona et Karol Sidien qui exprimeront leur féminisme engagé à travers leurs textes et leur musique, un hommage sera également rendu à Françoise Guimbert, pionnière du maloya au féminin.

Melodi Fanm au Kerveguen (vendredi 8 mars à 21h – 10€ et 6€)

un concert exceptionnel intitulé « Melodi Fanm » réunira sur la scène Gwendoline Absalon, Émilie Maillot, Flora Pasquet plus Simangavole maloya manièr fanm, un show qui promet une fusion enivrante de maloya, jazz et world music. Accompagnées d’un chœur de femmes et de Fabrice Legros, ces artistes célébreront la diversité et la puissance de la musique réunionnaise.

Journée d’animations à la Ravine des Cabris (Samedi 9 mars à partir de 9h)

La célébration ne s’arrête pas là ! En partenariat avec les associations de la Ravine des Cabris la ville organise une série d’activités interactives à la Ravine des Cabris tout au long de la journée le samedi 9 mars. Des stands d’information sur les droits des femmes, des ateliers de danse, des démonstrations de self-défense, des projections de films et bien plus encore seront proposées pour encourager la participation et la réflexion sur les défis auxquels les femmes font face. Notez la projection du film « Simone le voyage du siècle » d’Olivier Dahan à 14h au cinéma Moulin à Café.

La Journée internationale des Droits des Femmes à Saint-Pierre, des animations des spectacles pour se détendre et célébrer la force, la créativité et la liberté des femmes réunionnaise.

Chronologie de la journée des droits des femmes et des descriptions des animations :

7 h 00 / 8 h 00

Arrivée sur site des associations responsables de l’organisation de la journée pour la mise en place des stands d’information sur les droits des femmes et des autres stands.

8 h 00 / 9 h 00

Accueil et mise en place des participants du défilé

9 h 00 / 10 h 00

Top départ du défilé avec la fanfare Son et Passion

Sortie par l’enceinte du Moulin Café, descendre la rue du Moulin Café, faire une halte devant la Mairie.

Puis remonter chemin pasteur et arrivée au Moulin Café.

10 h 00

Arrivée au Moulin Café

Discours d’ouverture sur le podium association Astuce peï expression sur la journée des droits des femmes.

10 h 00 / 11h00

Initiation : ZUMBA

11 h 00 /12h Podium

Passage de 3 groupes de danses (Maloya, Moderne Jazz et danse orientale)

Lecture poétique avec Nancy SANGUIN

11 h 00 /12h Grande salle

Initiation danse Lady style association Elan Magique avec Magdalena

12 h / 13 h

REPAS

Un repas créole équilibré est proposé aux associations participantes à l’organisation de la journée ainsi qu’une boisson fraiche, suivi d’un café.

APRES MIDI

13 h /14h Podium

Trav Maga, démonstration du self défense

13 h 30 / 14 h 30

ROND DE COZE Grande salle

Questions et échanges d’idées sur les thèmes des droits, des expériences du passé, présent et l’éducation des enfants.

14 H CINEMA

Projection d’un film au cinéma Biographie Simone Veil « Le voyage du siècle » Tarif 2€

14 H / 17 H

Programmation podium

MARYLOU

NICOLE LEFA

CHELBY

LENKA

MANGALOR MALOYA

CONSCIENCE

YABENABI

Toute la journée

LES STANDS

Stand couture avec ASUCE PEI

Stand 3 ème jeunesse VENT DU LARGE

jeunesse VENT DU LARGE Stand animé par les contrats civiques avec Quizz sur la femme et documentations sur l’illettrisme.

Stand KOKEDAMA

Stand photo les femmes pourront faire 5 poses en souvenir de la journée des droits de la femme 2024 tarif 5€

Stand accueil et orientation

Stand GPIA pour les enfants avec maquillages, coloriages, peinture en plein air, et autres jeux de société.

Stand cafétéria

Stand sur l’entreprenariat des femmes

Stand bien être onglerie, coiffure et maquillage

Stand des savoirs faire manuels

Exposition photos sur les violences faites aux femmes 1001 regards

CLSPD prévention, information et accompagnement.

Planning familiale département La santé sexuelle

Stand ADAVOI (association d’aide aux victimes des accidents de la vie de l’océan indien)

Stand de premiers secours infirmière Christine Prianon

EXPOSITION PHOTOS

« RENAÎTRE : UN REGARD SUR LES SURVIVANTES ».

Avec l’association1001 regards

PEINTRES EN PLEIN AIR

Participation des artistes peintres

Jean-Luc COHEN

Claudette MOURGUIN

Association KOLKOL

Corinne MABLOUKE

Cécile MAURICE

Antoine MELLADO

Les artistes du collectif KOLKOL

PRESENTATION ET DEDICACE Nancy Sanguin

Recueil de fonnkèr volume 2

FRESQUE COLLECTIVE

Une fresque collective réalisée sur les violences faites aux femmes avec les artistes peintres.

ASSOCIATIONS/ORGANISMES/SERVICES :

Association Astuce Peï

Association du côté des femmes

Association Vent du large

Contrat ville

Service civique

Peintres en plein air

Association KOLKOL

Service des sports

Association Poudre de perlimpinpin

Association Eternelle

Association Koulèr peï

Association ADAVOI association d’aide aux victimes des accidents de la vie de l’océan indien

Association AAA974

Association pluie d’or

Association 1001 regards

Association 2ASR (kokedama)

CLSPD prévention, information et accompagnement des femmes et des victimes

Association GPIA

Association Elan Magique

Association Ecran Jeune

Association Son et Passion

18 H 00

Clôture de la journée avec des discours sur le podium

Le discours de clôture remercie les participants et souligne l’importance de continuer la lutte pour les droits des femmes.

Et aussi faire des échanges des contacts pour des collaborations futures.