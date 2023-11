Journée internationale des droits de l’enfant à Saint-Paul

Ce lundi 20 novembre 2023, la ville de Saint-Paul a célébré la journée internationale des droits de l’enfant. Instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1989, cette journée symbolise l’engagement collectif envers le bien-être et l’épanouissement des enfants, tout en rappelant que chaque enfant, où qu’il soit, a le droit de vivre une enfance épanouissante, exempte de violence et de privations.

Pour célébrer cette journée internationale, une exposition sur les 10 droits de l’enfant a été inaugurée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Cette dernière a été réalisée en collaboration avec l’UNICEF et les associations périscolaire participantes du territoire. L’autre oeuvre inaugurée est une magnifique fresque, visible sur l’ancien conservatoire réalisée par l’artiste Waroox. L’oeuvre reprend les 12 principaux droits fondamentaux des enfants.

La Ville de Saint-Paul, détentrice du titre “Ville Amie des Enfants” attribuée par l’UNICEF, porte une politique volontariste en matière d’éducation et s’est engagée à agir en faveur des enfants et du respect de leurs droits. Cet engagement s’est réaffirmé tous le mois de novembre avec la mise en place de multiples actions :

Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire, la Ville de Saint-Paul a installé des “bancs de l’amitié” dans les écoles du premier degré. Ces bancs sont des symboles d’inclusion et de soutien. S’y asseoir envoie un message fort aux autres élèves, les invitant à discuter, à se soutenir mutuellement et à créer un environnement où chacun se sent accepté et appartenant à une communauté bienveillante.

Cette initiative, portée par les jeunes du Conseil Municipal des Enfants, est également renforcée par la collaboration avec les enfants de la garderie périscolaire de l’association Réseau Jeunesse de l’Ouest.

La police municipale s’est aussi investit également dans des actions de prévention pour sensibiliser les plus jeunes sur ces enjeux cruciaux.

Depuis 2022, Saint-Paul fait partie du réseau « Ville amie des Enfants ». Seules 250 villes disposent de ce titre dans toute la France. Ce titre s’inscrit aussi dans un réseau à l’échelle internationale de plus de 3 000 villes de 38 pays différents. Cette reconnaissance est le témoignage concret de notre engagement.

L’ambition de la ville est de créer des conditions pour que la jeunesse s’exprime et s’implique. Il est nécessaire d’entendre leur parole. De bâtir une ville à hauteur d’enfants.

Le dispositif “Projet éducatif de Territoire” pour la période 2022-2024, véritable engagement de mandature, constitue un levier de mise en œuvre du Plan éducatif global déployé dans les 7 bassins de vie.

Cette démarche ambitieuse offre aux marmay de Saint-Paul des activités diversifiées. Tant sur le plan culturel que sportif. Il contribue à créer une école qui accueille mieux, où l’on apprend mieux et où l’on mange mieux.