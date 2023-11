Journée de lutte contre le harcèlement scolaire à Saint-Paul

Ce jeudi 9 novembre 2023 c’était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Une journée de sensibilisation s’est déroulée à l’école Adèle FERRAND de Plateau Caillou où les élèves ont été sensibilisés sur le harcèlement à travers différents ateliers : écriture, expression corporelle et verbale avec la présence d’une agent de la Police Municipale de Saint-Paul spécialisée dans le sujet et des nombreuses associations.

Au programme : écriture d’une chanson sur contre le harcèlement avec la chanteuse Léa Noël , atelier de danse avec “Danse Etik”, des ateliers spécifique avec l’association Ou Gingn.

Les enfants ont aussi décorés et inaugurés un “banc de l’amitié” en compagnie des élus présents.

En complément de cette journée la Ville de Saint-Paul et le Conseil Municipal des Enfants (CME) lancent le troisième tome de la bande dessinée “Les Gardiens de la Prévention” pour lutter contre le harcèlement scolaire.

Ce sont près de 5 471 bandes dessinées qui seront ainsi distribuées aux élèves de CE2, CM1 et CM2 répartis dans les 66 écoles du territoire. Cette initiative de la Ville de Saint-Paul dans le cadre du contrat local de santé en partenariat avec l’ARS, l’état et la DAAF est lancée en 2019 sur une proposition du CME. Écrit par Aurélie Adam et illustré par Laurent Maillot, ce tome éducatif et ludique embarque les jeunes lecteurs dans les péripéties des mascottes Carambole, Grenadine, Pita, Mangue et Tonton Mangouste. Sans oublier, les 9 jeunes Saint-Pauloises et Saint-Paulois qui ont participé activement à l’écriture et ont prêté gaiement leur nom et leur visage à ces nouvelles aventures.

Les actions de la Ville en matière de harcèlement scolaire se traduisent également par l’intervention régulière des agents de la Police Municipale pendant les heures de classe. Ces derniers expliquent aux élèves les risques et les conséquences liés au harcèlement, tant du point de vue de la victime, que du harceleur.

De même la Ville encourage et accompagne la création de bancs de l’amitié au sein des écoles. Bancs qui offrent un espace d’accueil lors des récréations aux élèves qui se sentent isolés ou en détresse. Labellisée Ville Amie des enfants et Ville santé, saint Paul a ainsi pour objectif d’assurer un mieux-être et un avenir meilleur aux enfants, comme aux adolescents.

Ces journées nationales fournissent l’occasion aux écoles, aux enseignants, aux parents et aux élèves de se mobiliser contre le harcèlement scolaire, de partager des informations et des ressources, et de mettre en œuvre des activités éducatives axées sur la prévention du harcèlement. Les efforts peuvent inclure des discussions en classe, des ateliers de sensibilisation, des programmes de mentorat, des campagnes d’affichage, et d’autres initiatives visant à créer une culture de respect et d’inclusion.