Jean-Marc et Marie Rivière célèbrent 50 ans d’amour à Stella !

C'est avec une joie immense que nous célébrons aujourd'hui les 50 ans de mariage de Jean-Marc et Marie Rivière. C'est à Grand Fond que Jean-Marc et Marie se rencontrent pour la première fois.

Leur histoire a débuté simplement, comme une évidence. Il y a des histoires comme cela où deux êtres se trouvent, âmes sœurs et naturellement décident de fonder une famille.

Jean-Marc entreprend alors de construire lui-même sa maison, pierre par pierre, à Stella pour accueillir son épouse et plus tard leurs trois enfants, qui leur ont donné sept petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Jean-Marc et Marie sont des piliers de leur famille, toujours présents pour les soutenir et les entourer d’affection. Marie a travaillé dans les écoles de la commune, tandis que Jean-Marc travaillait sur les chantiers.

Malgré un deuil qu’ils ont traversé il y a quelques mois, tous les proches ont décidé de se réunir pour leurs 50 ans de mariage et ressouder les liens entre famille et amis.

C’est avec beaucoup d’émotions que Marie s’est adressée à toutes les personnes venues célébrer leurs noces d’or.

Le Maire, Bruno Domen, accompagné de Josian Zettor, élu de quartier, a tenu à honorer les noces d’or de Jean-Marc et Marie. Au nom de la ville, ils ont adressé au couple leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour les années à venir.