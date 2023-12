Intempéries aux Seychelles : Huguette Bello adresse ses condoléances aux familles des victimes

Ce jeudi 7 décembre, une importante explosion sur l’île de Mahé, aux Seychelles, a fait des dizaines de blessés, et de nombreux dégâts amenant le gouvernement seychellois à décréter l’état d’urgence.

Par ailleurs, l’archipel est en proie à d’importantes intempéries qui ont entraîné des inondations et des glissements de terrains qui ont fait au moins trois morts. Engendré par le phénomène El Niño, ce triste événement nous rappelle combien nos territoires sont vulnérables face aux conséquences des dérèglements climatiques.

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons pris connaissance de ces drames.

Face à ces événements tragiques auxquels font face nos voisins seychellois, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil régional, nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées. Nous disons notre entière solidarité aux autorités seychelloises et toutes nos pensées accompagnent dans cette épreuve difficile le peuple seychellois et sa communauté présente sur notre île.