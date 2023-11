Insertion régionale des Régions Ultrapériphériques : plaidoyer en faveur d’une co-construction multi-niveaux

Conseiller régional délégué au co-développement régional, aux relations extérieures, à la pêche et à l’aménagement du territoire, Wilfrid Bertile a participé, ce 20 octobre 2023, au colloque portant sur la dimension internationale des régions ultrapériphériques (RUP) et l’amélioration de leur insertion régionale dans leurs zones géographiques d’appartenance : l’océan Indien, la Macaronésie, l’Amazonie et la Caraïbe.

Organisée par la présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne (UE) à Las Palmas de Gran Canaria, et associant les autorités françaises et portugaises ainsi que les régions ultrapériphériques, cette séquence s’inscrit dans le cadre des réflexions en cours à Bruxelles sur la révision des politiques européennes à l’horizon 2027. Bien plus que des frontières, les régions ultrapériphériques sont des espaces d’échanges et de solidarités avec les pays partenaires des RUP, qui sont exclusivement non européens. Cette coopération stratégique nécessite, dans son ensemble, d’être soutenue par tous les moyens appropriés, dont les programmes de coopération régionale intitulés INTERREG.

A cet effet, de nouvelles perspectives d’articulation entre les instruments de la politique de développement de l’UE (fonds NDICI) et de la politique de cohésion (fonds INTERREG) restent nécessaires.

Wilfrid Bertile a fait part de la place qu’entend prendre La Réunion dans la dynamique de co-développement régional, soutenue notamment par le programme européen INTERREG océan Indien ainsi que du renforcement des liens notamment avec les organisations régionales de la zone telles que la Commission de l’océan Indien (COI), l’Indian Ocean Rim Association (IORA), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ou le marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Dans un contexte planétaire particulièrement incertain, le positionnement géostratégique de La Réunion joue un rôle important dans le partenariat entre l’UE et l’Afrique ainsi que dans la récente stratégie de l’Indopacifique.

A cette occasion, Wilfrid Bertile a également témoigné de l’impérieuse nécessité de développer les connexions de transport, de réduire les circuits d’approvisionnement et de garantir la sécurité alimentaire. De même, il a témoigné de l’extrême vigilance des acteurs réunionnais en ce qui concerne les conséquences des négociations commerciales que mène l’UE avec les pays voisins de La Réunion, notamment en ce qui concerne les productions sensibles, les normes et les services.

Sur tous ces sujets, le nouvel accord international de l’UE et des pays d’Afrique Caraïbes et

Pacifique (dit « accord de Samoa ») succédera à l’accord de Cotonou en ouvrant la voie à de nouvelles modalités de dialogue et de concertation. Monsieur Bertile a appelé à davantage de flexibilités afin de permettre à La Réunion de participer concrètement aux discussions et aux travaux à portée internationale dimension internationale d’intérêt pour le territoire.

Plus largement, les différents intervenants ont tous plaidé en faveur d’un plan stratégique européen global et propice à l’insertion régionale, doté de mesures adaptées et cohérentes ainsi que de moyens financiers suffisants et opérationnels.

Par ailleurs, et pour rappel, la 28e Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques se tiendra du 8 au 9 novembre de 2023 à Santa Cruz de Tenerife, aux Canaries. A cette occasion, la Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, prendra la Présidence de la Conférence des Présidents des RUP.