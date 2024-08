Inscrivez-vous à la conférence sur l’histoire et évolution de l’urbanisation et de l’architecture à La Réunion

Inscrivez-vous à la conférence sur l’histoire et évolution de l’urbanisation et de l’architecture à La Réunion

Assistez à une conférence sur l’histoire et l’évolution de l’urbanisation et de l’architecture à La Réunion, le vendredi 30 août à 18h à l’auditorium.

Présentée Frédéric Jacquemart architecte-conseiller du CAUE de La Réunion, cette conférence retracera trois siècles et demi d’architecture sur l’île, des premières huttes aux constructions contemporaines. Seront abordées les différentes typologies architecturales, ainsi que les moments clés de l’urbanisation, permettant de replacer l’architecture dans son contexte historique. Enfin, la conférence invitera à réfléchir aux aménagements et constructions nécessaires pour une ville durable et tropicale.

Inscription en ligne

Entrée gratuite / Pour tous publics.

Entrée sur inscription dans la limite des places disponibles.