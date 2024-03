INFOS RIVERAINS

Dans le cadre du Rallye National de Saint-Leu organisé par l’ASA Promo les 23 et 24 mars 2024, nous vous informons de la fermeture des routes aux jours et horaires suivants :

– Le samedi 23 mars 2024 de 12h35 à 18h45, la 1ère spéciale dite « Les Jacquiers » sur 7,7 kilomètres (deux passages) entraînera la fermeture des chemins des Jacquiers (maison n°332), des Agapanthes, de l’allée Christian Rivière et des chemins du stade, des géraniums jusqu’au chemin Laurency Rivière ainsi que les accès par les voies adjacentes à cet itinéraire ;

– Le samedi 23 mars 2024 de 17h30 à 19h00, la 2ème épreuve de course dite « RD22-RD13 » sur 9,8 kilomètres entraînera la fermeture totale de la RD22 (chemin Henri Bègue) et partiellement de la RD13 (de Cap Camélias jusqu’au Stop d’arrivée sur de la RD13 ainsi que les accès par les voies adjacentes à cet itinéraire ;

– Le samedi 23 mars 2024 pour la spéciale de nuit « Mascareignas» de 18h35 à minuit sur 8,1 kilomètres (deux passages), la circulation sera interdite sur la RD13 depuis le croisement avec la RD130 en passant par la RD12 vers La Chaloupe jusqu’à l’arrivée sur la RD3 ainsi que les accès par les voies adjacentes à cet itinéraire ;

– Le dimanche 24 mars 2024 pour la spéciale « Vaudeville » longue de 17,3 kilomètres de 9h35 à 15h45, la route sera fermée pour deux passages depuis le chemin Vaudeville (après le chemin de La Poste) jusqu’au chemin Pierre Roger en passant par les chemins La Source et de la Découverte au Plate pour l’arrivée ainsi que les accès par les voies adjacentes à cet itinéraire ;

– Le dimanche 24 mars 2024 pour le dernier itinéraire « Pierre Roger » de 10h00 à 16h15 depuis le chemin Pierre Roger, en passant par la RD13, les chemins Quatre Sous, Lancastel et Mazeau sur une distance de 7,6 kilomètres ainsi que les accès par les voies adjacentes à cet itinéraire. L’arrivée se fera au niveau de l’arrêt de bus du chemin Mazeau.

De plus, le site de La Ravine Saint-Leu sera transformé en parc d’assistance pour les véhicules de la compétition depuis le vendredi 22 mars 2024 à 7h00 jusqu’au dimanche 24 mars à 14h00. Par conséquent, la circulation, l’arrêt et le stationnement seront interdits sur le parking de La Ravine. Seuls les véhicules participants au rallye y seront autorisés à circuler, s’arrêter et stationner.

Par ailleurs, le parking de l’école des Camélias sur la RD3 sera transformé en point de regroupement du rallye le samedi 23 mars 2024 entre 19h00 et 22h30. Par conséquent, la circulation, l’arrêt et le stationnement seront interdits durant cette période sur le parking de l’école des Camélias. Seuls les véhicules participants au rallye y seront autorisés à circuler et à stationner.

Merci de respecter la signalétique mise en place sur ces différents sites pour la bonne tenue de la course.

Ce circuit proposé par l’ASA PROMO, organisatrice de l’événement, a été validé par les services de la sous-préfecture et adapté par arrêté municipal aux impératifs de sécurité publique afin d’assurer le bon déroulement à la fois de la compétition et des rassemblements prévus ce week-end sur le territoire communal.