Info route : courses des 5 et 10 km de Saint-Leu

Jeudi 15 août 2024 de 14h jusqu’au la fin des courses :

Les rues du Général Lambert (entre rond-point nord et boulevard de l’océan et jusqu’à la rue du lagon côté mer), du lagon, Cie des Indes, des capucins, désert Dennemont, de l’Etang, du Cdt Legros, de la marine, Waldeck Rousseau, Barrelier, Archambaud (entre rue Général Lambert et le parking) et Saint-Michel (entre le parking et la rue G. Lambert) ainsi que les Boulevards de l’Océan, Bonnier et l’avenue de Châteauvieux seront interdits à la circulation. ❌

Les rues Général Lambert (entre rond-point Nord et croisement rue Haute), rue Cie des Indes (entre rue Waldeck Rousseau et boulevard Bonnier), Boulevard Bonnier (côté montagne entre rue Cie des Indes et boulevard de l’Océan), Boulevard de l’Océan (entre rue Général Lambert et boulevard Bonnier) et le parking de la Ravine sont interdits au stationnement. ❌

Dérogation riverains ℹ️

Pour les riverains et véhicules autorisés, la circulation se fera dans le sens Nord/Sud côté montagne sur la rue du Général Lambert (entre rue de la croix et le croisement rue haute).

Merci aux automobilistes de respecter le plan de circulation par la rue haute et les interdictions de stationnement jusqu’à la fin de la course sur l’ensemble du parcours. 🙏