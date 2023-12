Incendie charcuterie Viracaoundin : Réaction du Président et des élus de la CCI

Un incendie s’est déclaré cet après-midi dans la charcuterie Viracaoundin, rue Monthyon à Saint-Denis.

Cette entreprise artisanale et familiale de plus de 60ans est renommée pour la qualité de sa production et appréciée de tous les consommateurs du nord de l’île.

Le Président, Pierrick ROBERT, s’est rendu à l’instant sur les lieux afin d »apporter un message de soutien et de sympathie au chef d’entreprise qui a subi un préjudice conséquent pour son activité professionnelle et pour l’ensemble de ses collaborateurs ainsi que de grosses pertes au niveau du stock et des approvisionnements réalisés de façon spécifique pour cette fin d’année.

L’ensemble des élus de la CCI Réunion lui exprime un message d’encouragement dans cette épreuve et les services se tiennent à sa disposition pour l’accompagner dans le redémarrage de ses activités.