Inauguration du stand de la Région au Salon international de l’Agriculture

Allocution de la Présidente de Région

Salon International de l’Agriculture (SIA)

Inauguration du Village Réunion

Lundi 26 février 2024

Permettez-moi d’abord de vous saluer et de vous dire combien je suis heureuse de prendre part, cette année encore, à cette inauguration du « Village Réunion » au sein du salon de l’agriculture.

En tant que fille et petite-fille d’agriculteur, c’est pour moi une grande fierté d’être ici au salon de l’agriculture pour soutenir et accompagner nos exposants réunionnais dans le cadre de cet évènement majeur.

Je tiens à saluer ici l’esprit de partenariat qui a animé l’ensemble des acteurs pour faire de cet évènement une réussite.

Région, Département, Chambre d’Agriculture, IRT (Ile de La Réunion Tourisme), nous avons su travailler ensemble pour mettre à l’honneur La Réunion durant cet évènement mondial.

D’année en année, la présence réunionnaise s’impose naturellement comme une évidence. Cette année encore, nous aurons l’occasion d’apprécier la qualité des produits présents sur le site du « Village Réunion ».

Mesdames et messieurs les exposants, vous faites, par les produits que vous travaillez et par vos savoir-faire, la fierté de La Réunion.

L’année 2023 a été marquée par de multiples récompenses au Concours général agricole. Je souhaite que cette année 2024 soit aussi riche en termes de valorisation de nos produits locaux.

Je l’ai toujours dit, et sans aucun chauvinisme, nos ananas, nos letchis, nos fruits de la passion, nos mangues figurent parmi les plus beaux fruits du monde. De génération en génération, nous avons acquis un savoir-faire en matière de valorisation de nos produits qui mélange de façon subtile tradition et innovation. C’est le secret de la recette réunionnaise.

Un travail remarquable a été accompli par nos agriculteurs, nos artisans et nos industriels locaux pour améliorer sans cesse les qualités de nos produits. Du champ à l’assiette, nos fruits et légumes ont un goût et une saveur uniques. C’est ce travail, c’est cette passion que nous sommes venus exposer au monde le temps de ce salon international, véritable vitrine française des savoir-faire locaux.

Vous connaissez mon attachement à notre terre réunionnaise. Je mesure avec fierté le chemin parcouru par nos acteurs agricoles et artisans pour parvenir à ce résultat.

Il est le fruit d’un travail collectif pour organiser les filières de producteurs et d’éleveurs, pour améliorer la productivité de nos exploitations et pour augmenter sans cesse la qualité et la mise en valeur de notre agriculture depuis le début des années 1970.

J’ai tenu, naturellement, à être présente pour marquer l’engagement du Conseil Régional aux côtés de nos acteurs agricoles, de nos artisans et industriels locaux.

Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler la place fondamentale qu’occupe notre agriculture au sein de notre économie réunionnaise. Nous connaissons les liens historiques étroits qui unissent notre agriculture et notre industrie. Je le rappelle, le premier poste d’exportation reste notre sucre qui représente à lui seul un quart du total de nos produits exportés.

La canne est étroitement liée à notre histoire réunionnaise. Elle a façonné également nos paysages réunionnais. Elle a contribué à la stabilisation des sols. Elle capte des quantités importantes de CO 2 ( dioxyde de carbone). Bien sûr, ce modèle connaît aujourd’hui des changements majeurs. La contribution de la canne à notre modèle de développement est essentielle.

Nous devons continuer le combat pour préserver les surfaces dédiées, améliorer leur productivité mais également pour assurer un revenu décent à nos planteurs qui ont tant apporté à notre île.

Il est vrai que sans le travail de nos 7000 exploitations agricoles et de leurs 15 000 emplois, notre modèle de développement ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Nous leur devons une diversification réussie. On ne le dira jamais assez, ce sont nos agriculteurs qui nous nourrissent. Nous produisons en effet 73 % des fruits et légumes frais que nous consommons.

C’est un travail bien sûr considérable mais le chemin vers la souveraineté alimentaire est encore long. Pour le montrer, je ne citerai qu’un seul exemple. Chaque année, nous importons plus de 44 000 tonnes de riz. En outre, il nous faut travailler à accompagner notre production d’ail, d’oignons de carottes ou encore de pommes de terre. De même, notre marché local reste encore trop dépendant de nos importations de viandes malgré un travail remarquable de nos producteurs et éleveurs.

Dans un contexte de flambée des matières premières, notre souveraineté et notre sécurité alimentaires sont plus que jamais des enjeux de première importance. Les territoires qui font le choix de soutenir leur production locale contribuent à l’amélioration du niveau de leurs populations. Ceux qui prennent le chemin inverse finissent par s’appauvrir et devenir dépendants. Nous, Réunionnais, avons choisi.

Mais notre souveraineté alimentaire dépend largement de notre capacité à préserver notre foncier agricole. D’année en année, nos surfaces agricoles reculent. Notre agriculture a perdu 4000 hectares en l’espace de 10 ans, dont plus de 3000 plantés en canne.

Or, notre agriculture est un facteur fondamental d’équilibre entre les territoires. Dans le cadre de la révision de notre schéma d’aménagement régional, nous veillerons à la préservation de ces équilibres. C’est ici notre rôle.

C’est pourquoi, je comprends l’inquiétude actuelle de nos acteurs agricoles. Nous devons les soutenir dans leur combat pour l’équité et l’égalité. Nous devons dire non aux traités de libre-échange négociés par l’Union européenne qui pénalisent nos agriculteurs. Nous devons refuser l’importation de fruits, de légumes et de viandes qui ne sont pas conformes à nos standards de production. Je soutiens nos agriculteurs dans leur combat contre cette concurrence déloyale.

De même que je continuerai à les soutenir, comme je l’ai toujours fait, dans leur lutte pour un revenu et une retraite décents. Celles et ceux qui donnent leurs dos au soleil chaque jour avec courage pour nous nourrir ont droit à notre respect et à notre considération. C’est notre combat commun pour la dignité.

Enfin, il est un sujet qui fait partie de nos préoccupations constantes, celui de notre pêche. Le constat est connu et préoccupant.

Dans une zone économique exclusive aussi étendue que la nôtre, les prises des navires réunionnais ne représentent que 0,21 % des captures annuelles au sein de l’océan Indien. La place de nos pêcheurs ne peut plus restée aussi marginale. C’est un combat que nous mènerons avec les professionnels. Nous l’avons d’ailleurs déjà commencé à travers la construction d’un lycée des métiers de la mer.

Ainsi, les acteurs réunionnais du monde agricole et de la pêche peuvent compter sur le soutien constant de la Région. Chaque fin d’année, nous participons à l’export de nos fruits et produits locaux. De même que dans le cadre de notre schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation, nous avons fait du soutien à l’industrie agro-alimentaire une priorité. Nous allons d’ailleurs signer au cours de cette année un contrat de filière avec l’ensemble des acteurs.

En outre, nous sommes plus que jamais aux côtés de nos artisans locaux pour les accompagner dans leurs projets de développement.

Ainsi, je veux vous dire à nouveau le sentiment de fierté d’être à vos côtés aujourd’hui.

L’agriculture réunionnaise et les produits issus de la terre sont les piliers fondamentaux de notre économie. J’ai confiance en nos acteurs locaux, j’ai confiance en notre intelligence collective et en notre capacité à travailler ensemble.

Je terminerai enfin en vous remerciant une fois encore pour le travail de préparation de cet évènement. Je félicite l’ensemble des équipes opérationnelles du Conseil Départemental, du Conseil Régional, de la Chambre d’Agriculture de l’IRT (Ile de La Réunion Tourisme) pour le travail accompli.

Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et tous de passer un très bon moment sur le « Village Réunion ». Enfin, je souhaite à l’ensemble des exposants réunionnais beaucoup de réussite et surtout courage. Ce courage qui réveille le cœur des femmes et des hommes et qui élève notre société.

Je vous remercie.