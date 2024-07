Inauguration du Sentier Littoral Ouest en forêt domaniale de Saint-Paul

Ce mercredi 10 juillet 2024, Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l’Ouest – Maire de Saint-Paul et Benoît Loussier, Directeur régional de l’Office National des Forêts, ont officiellement inauguré le Sentier Littoral Ouest en forêt domaniale de Saint-Paul.

Ce projet a permis de restaurer et valoriser le littoral Ouest de Saint-Paul, un espace riche en biodiversité et en patrimoine culturel. L’objectif est de créer un lieu d’accueil du public répondant aux multiples besoins des usagers tout en préservant l’environnement. La forêt périurbaine de Saint-Paul, très fréquentée, nécessitait en effet des aménagements adaptés pour en améliorer l’accès et les usages.