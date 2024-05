Inauguration du Complexe Aqualoisirs Francis Nicole Espace Nautique et Arts Martiaux

La mairie de Saint-Pierre inaugure, le 6 mai 2024, le tout nouveau Complexe Aqualoisirs Francis Nicole – Espace Nautique et Arts Martiaux.

Cet équipement municipal s’étend sur une superficie de 5 660 m², abritant 3 bassins de natation, une salle d’Arts Martiaux de 563 m², et pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes. Conçu pour répondre aux attentes nouvelles de la population Saint-Pierroise, ce projet d’envergure incarne l’innovation et l’accessibilité.

Une nouvelle Ère pour les loisirs à Saint-Pierre

En réponse aux besoins croissants de la commune de Saint-Pierre, celle-ci a entrepris de développer un centre moderne et polyvalent qui dépasse les contraintes des infrastructures existantes. Le Complexe Aqualoisirs Francis Nicole – Espace Nautique et Arts Martiaux représente une réponse ambitieuse aux attentes des familles, des sportifs, des associations et des étudiants du territoire. Situé dans la ZAC Océan Indien, ce projet est un modèle de développement durable et inclusif, offrant un accès facilité aux activités nautiques et aux arts martiaux.

Citation du Maire, Michel Fontaine

« Le Complexe Aqualoisirs Francis Nicole – Espace Nautique et Arts Martiaux est la concrétisation d’une promesse faite à nos citoyens. Ici, les familles, les nageurs en herbe et les passionnés de sport trouveront un lieu où sport et bien-être riment avec innovation et accessibilité. »

Un modèle d’innovation écoresponsable, durable et inclusif

Occupant un site de 5 660 m², le projet allie bioclimatisme et pérennité des ouvrages, réduisant l’entretien et la facture énergétique, qui sont souvent élevés pour de tels équipements. Les façades, évoquant des écailles brillantes, ne sont pas seulement esthétiques ; elles augmentent l’efficacité énergétique, offrant une protection contre les vents dominants et réduisant les besoins en chauffage pour les bassins durant les mois d’hiver.

En outre, la couverture des bassins aide à conserver la chaleur, tandis que les systèmes de filtration de pointe et les installations photovoltaïques ne se contentent pas de couvrir la totalité des besoins énergétiques du site ; ils permettent également de réinjecter l’excédent d’énergie produit dans le réseau.

Installations phares

– Bassin sportif : doté de 8 couloirs de nage, ce bassin mesure 25×20 mètres et assure des économies d’énergie importantes grâce à une bâche thermique innovante.

– Bassin d’apprentissage et de loisir : idéal pour les nageurs débutants, offrant un espace sécurisé et adapté.

– Pataugeoire ludique : un espace spécialement aménagé pour les tout-petits, garantissant amusement et sécurité.

– Solarium écoresponsable : alimenté par des panneaux photovoltaïques, contribuant à l’indépendance énergétique du centre.

– Salle d’Arts Martiaux : un dojo de 563 m² avec infrastructures complètes pour diverses disciplines martiales.

« Nous avons simplement souhaité inscrire le complexe dans un climat marqué par le vent et le soleil. Les façades forment une carapace, une peau qui filtre ou qui protège. Le centre nautique et la salle d’arts martiaux du complexe Aqualoisirs reflètent cette attitude, alliant une conscience environnementale à une image ouverte sur la ville. » — Nicolas Peyrebonne, Architecte du projet

Financement et déroulé de l’opération : un projet d’envergure

Le projet, d’un coût total de 18 millions d’euros, a été financé en partie par l’UE via le FEDER à hauteur de 12 276 000 €, avec un complément fourni par la Commune de Saint-Pierre de 5 724 000 € HT. Ce projet a été financé à l’aide du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne à la pandémie COVID-19 (REACT-UE – axe 10.28 Volet REACT UE du PO FEDER 2014−2020 de La Réunion. Construction de bâtiments dédiés aux équipements sportifs liés aux établissements d’éducation). L’Europe s’engage à la Réunion.

De l’émission des ordres de service en avril 2022 à l’achèvement prévu du second œuvre en décembre 2023, chaque étape a été minutieusement planifiée pour garantir une exécution respectueuse des délais.

Création d’emplois et gestion optimisée au cœur du nouveau Complexe Aqualoisirs Francis Nicole – Espace Nautique et Arts Martiaux

Avec une gestion prévue par une équipe de vingt professionnels et un budget fonctionnel de 1 million d’euros, le centre promet une efficacité remarquable. L’ouverture au public est prévue pour mai 2024, avec un accès quotidien de 9h à 21h.