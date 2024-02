Inauguration de la résidence “Le Guillaume”

La Municipalité de Saint-Paul et la SHLMR poursuivent leurs efforts face à une demande de logement toujours accrue. C’est dans cette logique que la Commune et la SHLMR inaugurent une nouvelle résidence de 40 logements idéalement située dans les hauteurs du Guillaume.

Un pas de plus vers le logement pour tous

À la fin de l’année 2023, la Ville de Saint-Paul recensait 6 687 logements sociaux, dont 3 352 étaient gérés par la SHLMR. En poursuivant leur engagement commun pour l’amélioration des conditions de logement à la Réunion, la SHLMR et la Ville de Saint-Paul inaugurent la résidence « Le Guillaume ».

Cette nouvelle résidence, composée de 40 logements sociaux allant du T1 au T5 et offrant 44 places de parking souterrain, répond à une demande croissante au cœur d’une zone urbanisée dynamique. Sa localisation privilégiée lui permet une proximité immédiate avec toutes les commodités nécessaires à une bonne qualité de vie pour les résidents.

Cette collaboration est le résultat d’un investissement et d’un partenariat solide entre divers intervenants du secteur immobilier à La Réunion. Ces nouveaux logements ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des Réunionnais, proposant ainsi des résidences sécurisées, abordables et de qualité.

La livraison de cette résidence est une étape de plus dans la résolution du défi du logement abordable et démontre l’engagement des acteurs envers l’amélioration des conditions de logement pour l’ensemble de la population réunionnaise.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, salue la livraison de ces LLTS destinés à 40 familles des hauts du Guillaume, un Bassin de vie actuellement en plein développement.

Cette résidence apporte une solution concrète à la question cruciale du logement à Saint-Paul, Commune classée en zone tendue, qui compte plus de 4 300 demandeurs en attente et 4 878 logements vacants.

Pour répondre à cet enjeu de société, la Ville agit pleinement avec 700 logements qui ont été construits depuis 2020 sur tout le territoire. La Municipalité travaille sans relâche pour augmenter leur production. C’est le sens des 6 appels à projets lancés sur les fonciers communaux.

Dans cette logique, ce sont 227 logements qui ont été livrés en 2023 dont 82 au Guillaume. Car aménager pour proposer plus de logements, c’est aussi créer plus d’emplois, plus de services et améliorer la mobilité des personnes. En effet, le chantier a eu également un impact positif sur l’emploi, puisqu’il a généré 30 emplois à temps plein avec une pointe atteignant jusqu’à 40 emplois lors du pic d’activité du chantier.