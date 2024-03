Inauguration de la nouvelle aérogare ouest de l’aéroport Roland-Garros

Outil moderne et fonctionnel qui répond aux impératifs de résilience écologique, le nouvel équipement va permettre d’augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport alors que 3 millions de passagers annuels sont attendus d’ici à 2030. Cette extension répond également aux normes européennes en matière de traitement des bagages, obligatoires à partir de mars 2024. Le nouveau bâtiment, bioclimatique, à l’ossature de métal et de bois, présente une grande hauteur sous plafond, avec des ventelles pour laisser passer les alizés. Cette conception innovante, honorée par le Grand Prix National d’Ingénierie en 2023, permettra de se passer de climatisation sur plus de 90% de sa surface et de réaliser des économies d’énergie.

Pour la Région Réunion, cette nouvelle aérogare symbolise ses engagements pour le désenclavement aérien, la connectivité, le progrès et l’ouverture sur le monde. C’est en toute cohérence que la collectivité régionale a accompagné ce projet ; avec le concours des fonds européens dont elle est autorité de gestion ; à hauteur de 66 millions d’euros, soit 58 % du montant total de l’opération ’’Grand Projet’’ portée par la SAS Roland-Garros.

’’Notre aéroport a toujours été le moteur et l’outil du développement de La Réunion. Cette inauguration et ce nouvel essor de l’aéroport Roland-Garros est en lien direct avec de multiples projets que nous portons au niveau régional pour structurer autour de notre outil aéroportuaire une véritable chaîne de valeur des activités aéronautiques’’, a rappelé la Présidente de Région, Huguette Bello, dans son discours, ’’notre ambition est de transformer notre aéroport en une véritable plateforme capable d’offrir de multiples services de transport ou encore de fret, de maintenance ou de formation qui sont autant de services à valeur innovante et d’activités porteuses de création d’emplois.’’

D’un point de vue touristique, l’objectif poursuivi par la Région est que La Réunion devienne une destination de référence internationale, de qualité, exemplaire en termes de durabilité et de respect de l’environnement. Par sa conception innovante et son architecture tropicale bioclimatique, ce nouveau bâtiment est la parfaite illustration de ces ambitions. ’’Et au-delà de l’aspect quantitatif de l’accueil des passagers, il y a la question de la qualité de l’accueil et de cette première impression que nous donnons’’, a noté la Présidente Huguette Bello, ’’cette nouvelle aérogare et sa verrière qui attire immédiatement l’œil du visiteur vers nos montagnes sera une vitrine formidable. Comme toute grande infrastructure, c’est sa dimension humaine qui lui donnera sa juste valeur’’.