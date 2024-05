Inauguration de la 1ère Structure Infos Jeunes à Bellemène : un engagement fort pour la jeunesse

Située à Bellemène, la SIJ offre une gamme complète de services pour les jeunes de 13 à 30 ans. Ce lieu innovant propose des informations essentielles sur divers aspects de la vie quotidienne : logement, emploi, formation, santé, loisirs, culture et mobilité. Ouverte du lundi au vendredi, la structure facilite l’accès aux ressources nécessaires sans avoir à se déplacer loin de chez soi. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à atteindre la population des hauts du territoire afin de maximiser l’accès à l’information et à l’accompagnement. Ce nouvel équipement permet donc de lever les freins liés à la mobilité.

Des services adaptés aux besoins de la jeunesse

La SIJ de Bellemène est bien plus qu’un centre d’information. À travers cette structure, c’est un espace d’écoute, d’accueil et de travail où les jeunes peuvent s’exprimer et concrétiser leurs projets que les Saint-Paulois peuvent retrouver.

Des ateliers thématiques, tels que des forums des métiers, des job datings et des focus thématiques, seront régulièrement organisés pour dynamiser le secteur de Bellemène et, plus largement, celui du Guillaume.

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures, cet équipement a pour objectif de donner aux jeunes la possibilité de s’exprimer et de concrétiser leurs projets.

Ce nouvel équipement a bénéficié de travaux de réhabilitation afin d’accueillir la population dans les meilleures conditions. L’accueil du public sera assuré par une informatrice jeunesse et un volontaire en service civique.

Un projet global de rapprochement des services publics

L’inauguration de cette SIJ s’inscrit dans un projet global visant à rapprocher les services publics des citoyens, particulièrement dans les hauts de Saint-Paul. En plus de la SIJ, la municipalité travaille à l’ouverture d’une Maison des associations pour mieux accompagner les initiatives locales. Une plateforme multi-services est également en cours de développement à l’ancienne école de Bellemène, où le Centre Communal d’Action Sociale proposera des permanences pour le public en difficulté.

La Ville de Saint-Paul met un point d’honneur à offrir des services publics de proximité. Les Maisons France Services des mairies annexes de Bellemène et de Tan Rouge permettent désormais aux habitants des hauts de réaliser leurs démarches administratives à moins de 30 minutes de chez eux. Cette initiative est un symbole fort de l’ultra-proximité déployée au cœur de la commune.

Une vision pour l’avenir

Projetant l’ouverture d’une deuxième SIJ à La Plaine/Bois-de-Nèfles en 2025, la municipalité continue de favoriser le développement de la jeunesse tout au long de l’année avec le financement du permis de conduire des 18-30 ans, l’accueil de loisirs Vac’Ado, le BAFA Jeune et le Forum de la Jeunesse. Ces initiatives démontrent la volonté de Saint-Paul de créer un environnement propice à la réalisation des ambitions de ses jeunes.

La Structure Infos Jeunes de Bellemène est une réalisation qui reflète la volonté de Saint-Paul d’investir dans l’avenir de sa jeunesse. Elle représente une étape essentielle dans la construction d’un environnement où chaque jeune peut accéder aux ressources nécessaires pour réussir.

Ensemble, continuons à bâtir un avenir meilleur pour Bellemène, pour le Saint-Paul de demain.