Huguette Bello : « Vers de nouveaux horizons »

Voilà déjà une nouvelle année qui débute dans un contexte de vives tensions internationales qui nous préoccupe tous.

2023 fut une année également intense, que nous avons placée, à la Région Réunion, sous le signe de l’action, de l’écoute, de l’échange et qui a été riche de nombreuses rencontres.

C’est bien cela, je le crois, que vous attendez de nous.

Nous avons déjà fait beaucoup de chemin en un peu plus de deux ans.

D’abord, nous avons réussi, grâce à une gestion responsable, à redresser les comptes qui étaient, à notre arrivée, dans le rouge.

Parallèlement, nous avons déployé notre projet de mandature.

Pour l’éducation, pour la formation professionnelle, pour les mobilités, pour le développement économique et l’ouverture de nouveaux horizons, pour le codéveloppement régional, pour le soutien aux acteurs culturels, pour la transition écologique, nous sommes au rendez-vous de nos engagements.

La Région Réunion a été remise sur de bons rails et poursuit l’ambition de redevenir une grande collectivité bâtisseuse au service de l’intérêt général.

Nous oeuvrons pour toutes et tous, guidés par l’idée que notre peuple est immensément riche de ses talents et notre territoire riche de ressources. Alors, de toutes mes forces, je formule le vœu pour 2024 que La Réunion offre à celles et ceux qui la chérissent, le visage qu’ils espèrent d’elle.

En cette année particulière qui débute, je veux aussi avoir un mot pour nos sportifs qui porteront dans quelques mois les couleurs de La Réunion aux Jeux Olympiques. Nous comptons sur eux pour incarner le visage de La Réunion qui rayonne, La Réunion qui a confiance, La Réunion qui parle au monde.

Nou lé fier nout gayars !

Paris sera la ville hôte des Jeux.

Cet évènement de portée internationale rayonne aussi dans les outremers !

Il est important que chaque territoire puisse participer à cette magnifique manifestation mondiale du sport, j’en formule le vœu pour notre île.

Réunionnaises, Réunionnais,

Malgré les difficultés qui persistent, malgré un contexte lourd d’incertitudes, gardons le cap vers un monde meilleur !

Avec courage et détermination, nous poursuivrons en 2024 l’immense tâche que vous nous avez confiée pour bâtir une Réunion plus juste, plus solidaire, qui se soucie des plus fragiles et qui offre à ses enfants les mêmes chances de réussite. C’est notre exigence et notre responsabilité !

Recevez mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans tout ce que vous accomplirez.

Que la lumière de l’espérance éclaire vos chemins de vie. Qu’elle inonde vos coeurs et vos âmes.

Belle et heureuse année 2024 !