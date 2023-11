Gratuité des transports urbains de la CASUD : Avis de la CCSPL

“Les transports publics urbains de la CASUD seront gratuits en 2024 pour donner du pouvoir d’achat à nos familles, pour lutter contre le réchauffement climatique et pour améliorer la circulation” a annoncé le Président de la CASUD, André Thien Ah Koon, le mardi 3 octobre dernier.



La mise en place effective de cette mesure nécessite le vote du Conseil communautaire. Mais au préalable, l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de la CASUD était nécessaire.



C’est chose faite ! En effet, réunie ce mercredi 18 octobre au siège de la CASUD au Tampon, la CCSPL, composée d’élus provenant des quatre communes membres de la CASUD (La Tampon, Saint-Joseph, l’Entre-Deux et Saint-Philippe) et des représentants de sept associations d’usagers de la Réunion (Adapei, Apeps, Udaf, Ucor, FCPE, Ufc Due Choisir, ATR-FNAUT), s’est prononcée et a émis un avis favorable concernant cette gratuité.



Le prochain conseil communautaire de la CASUD, prévue le vendredi 20 octobre, prendra position à ce sujet.