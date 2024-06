Génération AME : inscris-toi en ligne pour fêter les 8 ans !

En cette fin d’année scolaire, nous avons le plaisir de célébrer les 8 ans de la création de la première Aire Marine Éducative (AME) de La Réunion. Les premiers élèves ayant participé à cette initiative novatrice passent désormais le baccalauréat !

À cette occasion, M. Bruno Domen, Maire de Saint-Leu, M. Philippe Mespoulhé, Inspecteur de l’Éducation Nationale, et Mme Léandre Véronique, enseignante à l’EEPU Saint-Leu Centre, ont l’honneur d’inviter tous les anciens élèves ayant participé au projet AME, à un rassemblement qui se tiendra le :

samedi 29 juin 2024 de 8h30 à 11h30 sur l’AME de Saint-Leu.

Tous les élèves ayant pris part à cette belle aventure, ainsi que leurs familles et leurs proches, sont conviés à se réunir pour échanger et constater l’évolution de leur projet commun. Cette matinée sera l’occasion de revenir sur les succès passés et de regarder vers l’avenir.

Nous espérons vivement votre présence afin de transmettre votre enthousiasme aux futurs participants de notre chaîne commune.

Formulaire d’inscription anniversaire AME