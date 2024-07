Gayar journée du handicap

La journée du handicap a rassemblé plus de 350 personnes tout au long de la journée dans le Parc du 20 décembre.

De nombreuses personnes en situation de handicap ont pu accéder à de nombreux ateliers et stands d’information proposés par les partenaires de la manifestation.

Un engouement salué par le Maire. Bruno Domen a remercié l’ensemble des institutions et associations présentes. : « Nous poursuivons ainsi la sensibilisation de la population aux différents handicaps pour favoriser l’intégration des personnes handicapées et l’égalité citoyenne ».

33 organismes œuvrant dans le secteur du social et du handicap, toutes déficiences confondues, ont ainsi pu rencontrer les bénéficiaires et leurs familles.

Sur le territoire communal, comme a rappelé Brigitte Dompy, membre du conseil d’administration du CCAS et conseillère municipale déléguée au handicap, 2200 Saint-Leusiens avaient en 2020 des droits ouverts à la maison départementale des personnes handicapées.

La thématique « Vis ma vie » permet «de partager ces moments communs entre valides et non valides » comme l’a souligné le Maire Bruno Domen.

Le sourire sur toutes les lèvres, une multitude de stands d’information et d’animations; de la montée en Joelette avec l’Amicale des sapeurs pompiers jusqu’aux ateliers de massage, réflexologie ou encore d’art thérapie ont été appréciés.

Place cet après-midi aux prestations de danse et de théâtre sur le podium.

Le spectacle intergénérationnel avec les enfants de centre aéré et des personnes porteuses de handicap a ravi petits et grands;

Dès 15h00, David Louisin accompagné de Wilfrid Damou, DJ Mathias et Kévin Lebon et David Louisin ont conclu en musique et en beauté cette 14ème édition de la journée du handicap.