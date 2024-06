Gare routière de la Plaine des Cafres : Pose de la 1ere pierre

Le Président de la CASUD, André Thien Ah Koon, a posé ce vendredi 7 juin 2024, la 1ere pierre de la future gare routière de la Plaine des Cafres en présence d’élus communautaires et municipaux ainsi qu’en présence de la population de la Plaine des Cafres.

Cette nouvelle gare routière sera située sur la RD70, à l’intersection des rues Raphaël Douyère et Ah Kit et s’étendra sur une superficie de 3000m².

Elle pourra accueillir 13 lignes de bus pour plus de 90 passages journaliers de 5h30 à 21h00 (8 lignes du réseau Carsud, 1 ligne du Réseau Car Jaune et 4 bus du réseau scolaire).

Elle sera équipée d’une plateforme d’une dizaine de quais pour les bus, et sera aménagée avec des trottoirs, des espaces verts, de l’éclairage public, et du mobilier urbain. Son également prévus :

La pose d’équipement pour vélos (arceaux,abris), l’aménagement d’un rond-point (déviation du Chemin Ah-Kit et des travaux de liaison avec le cœur de ville), d’une piste cyclable, de zones piétonnes sur la RD 70, de places de parking pour les Personnes à Mobilité Réduite et de dépose-minutes…

Le bâtiment principal, qui sera pleinement intégré au paysage de la Plaine des Cafres, sera équipé de guichets, d’une salle d’attente, d’un local de vidéo-protection, et de sept sanitaires dont deux pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Le coût prévisionnel du projet est de 2752329,83 € (hors mise à disposition d’une parcelle communale) avec la participation de la CASUD, la Commune du Tampon, et le Département. Une demande de financement FEDER a également été faite à hauteur de 1 160 933,06 millions €.

La Fin prévisionnelle des travaux est prévue pour le deuxième trimestre 2025.